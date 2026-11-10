Las Chelemeras convocan a voluntariado para recuperar manglares en la Pista de Remo de Progreso

Con el objetivo de contribuir a la conservación y recuperación de los ecosistemas costeros, Las Chelemeras realizarán el 15 Voluntariado de Restauración de Manglar el próximo domingo 29 de noviembre, en la Pista Internacional de Remo y Canotaje de Progreso.

La actividad se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de la Conservación y es organizada por Las Chelemeras, reconocido grupo de mujeres que impulsa la restauración de los manglares de Yucatán, en coordinación con el Laboratorio de Producción Primaria del Cinvestav-Mérida.

La jornada dará inicio a las 7:00 horas y tendrá como punto de encuentro la Pista Internacional de Remo y Canotaje de Progreso.

Noticia Destacada Marina localiza a cuatro extranjeros sin acreditar estancia legal en Yucatán

Asimismo, se ofrecerá transporte gratuito de ida y vuelta desde Mérida, el cual deberá solicitarse al momento de llenar el formulario de inscripción.

Las personas participantes deberán llevar camisa de manga larga, pantalón, calzado que pueda mojarse, termo con agua, cambio de ropa y gorra o sombrero. También se recomienda llevar guantes para realizar las actividades de restauración

La inscripción se realizará mediante el formulario disponible al escanear el código QR del flyer de la convocatoria. Además, las primeras personas en completar su registro recibirán una sorpresa.

Noticia Destacada Protección Civil descarta fallo en la montaña rusa de la Feria Xmatkuil tras video difundido en redes

Esta iniciativa representa una oportunidad para involucrarse en acciones de conservación ambiental y contribuir a la protección de los manglares, ecosistemas esenciales para la biodiversidad, la captura de carbono y la protección de las costas.

Con esta jornada, el grupo de Las Chelemeras y las personas voluntarias buscan sumar esfuerzos para fortalecer el cuidado del patrimonio natural de Yucatán, recordando que cada acción cuenta en la construcción de un futuro más sostenible.