Detectan casos de gusano barrenador en perros y otros animales de cuatro zonas de Campeche

Jardines, Lerma, China y Kalá son algunas de las zonas de Campeche donde se han identificado casos de gusano barrenador en animales, situación que mantiene en alerta a médicos veterinarios ante el incremento de ejemplares afectados.

Una profesionista del sector que solicitó el resguardo de su nombre por temor a represalias, informó que durante el último mes ha atendido entre seis y siete casos, con lesiones en distintas partes del cuerpo y complicaciones que requieren atención especializada de emergencia.

De acuerdo con su testimonio, las heridas provocadas por esta infestación se han localizado en orejas, mandíbula, ojos, abdomen y extremidades, tanto anteriores como posteriores, incluida la región del fémur. La gravedad de cada caso depende de la ubicación y profundidad de las lesiones, así como del tiempo que transcurre antes de recibir atención.

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La veterinaria explicó que el tratamiento no se limita a retirar las larvas visibles, pues también requiere lavados mecánicos de las heridas para eliminar los residuos que deja el gusano, ya que estos pueden favorecer infecciones y ocasionar mayores daños en los tejidos de los animales.

Sobre la intervención de las autoridades sanitarias, indicó que la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), participa en la atención de los reportes y proporciona productos para el tratamiento de los animales afectados por esta infestación.

Sin embargo, manifestó preocupación por los tiempos de respuesta ante algunas notificaciones, pues considera que la cantidad de casos podría superar la capacidad de atención del personal disponible. También señaló que no todos los médicos veterinarios realizan los reportes correspondientes, pese a que la notificación es obligatoria.

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La especialista recordó que la intervención resulta importante porque el gusano barrenador no solamente afecta a animales domésticos y de producción, sino que también puede infestar a las personas y otras especies, por lo que la detección oportuna resulta fundamental para evitar nuevos casos y un panorama más grave.

La veterinaria señaló que desconoce si en todos los sectores existen trampas para el monitoreo de la plaga y expresó dudas sobre la continuidad de las fumigaciones. En cuanto al manejo de los animales que mueren por esta infestación, explicó que debe realizarse la cremación de los cuerpos, debido a que dejarlos enterrados sin un tratamiento sanitario adecuado podría permitir que las larvas completen su desarrollo y continúen el ciclo de propagación.