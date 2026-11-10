Mujeres indígenas de Yucatán deberán encabezar al menos tres de las cinco candidaturas reservadas para diputaciones locales en el 2027

Las mujeres indígenas deberán encabezar al menos tres de las cinco candidaturas reservadas a población indígena para las diputaciones locales de Yucatán en las elecciones de 2027. La disposición aprobada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) aumenta la participación femenina obligatoria respecto de los comicios anteriores, cuando el mínimo era de dos fórmulas.

La medida se aplicará en los distritos electorales 11, 18, 19, 20 y 21, con cabeceras en Tecoh, Temozón, Valladolid, Tekax y Ticul, respectivamente. Las postulaciones deberán corresponder a fórmulas integradas por personas indígenas, como parte de las acciones destinadas a ampliar la representación política de la población maya en el Congreso del Estado.

El consejero presidente del Iepac, Moisés Bates Aguilar, explicó que se conserva el mismo número de distritos reservados en el proceso electoral 2023-2024, pero con una cambio en la distribución de candidaturas entre mujeres y hombres.

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“Se determinó que fueran cinco distritos electorales nuevamente los reservados para candidaturas indígenas, pero con una variante, en esta ocasión al menos tres mujeres tendrán que encabezar estas postulaciones”, declaró.

Con el ajuste, las mujeres deberán ocupar al menos el 60 % de las candidaturas indígenas reservadas, frente al mínimo del 40 % del proceso anterior; un aumento de 20% en la cuota mínima femenina.

Los cinco distritos fueron seleccionados a partir de indicadores de población indígena del Inegi, utilizados por la autoridad electoral para identificar demarcaciones donde corresponde aplicar estas medidas.

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Las llamadas acciones afirmativas buscan reducir las desventajas históricas que determinados sectores de la población enfrentan para acceder a cargos de elección popular. En este caso, la reserva de candidaturas pretende garantizar espacios de participación a personas indígenas, mientras que el incremento de la cuota femenina busca ampliar las oportunidades de las mujeres dentro de esas postulaciones.

El cambio no significa que tres mujeres indígenas tengan asegurada una curul en el Congreso local; la integración de la Legislatura dependerá del resultado de la votación.

Bates Aguilar indicó que los nuevos criterios son parte de las disposiciones aprobadas por el Consejo General del Iepac para el proceso 2026-2027, que buscan fortalecer la participación de grupos que han enfrentado barreras para acceder a la representación política.