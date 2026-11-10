¿México está en peligro? Sheinbaum aclara alerta por mochila de emergencia y descarta riesgos inminentes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México no tiene información sobre algún peligro nacional o internacional que requiera emitir una alerta a la población, ante las inquietudes generadas por las recientes recomendaciones para preparar una mochila de emergencia.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las advertencias difundidas en otros países y la campaña de prevención de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

“No tenemos ninguna información de que pueda haber algún peligro o alguna situación internacional o nacional que requiera de una alerta específica”, afirmó.

¿Por qué Protección Civil recomienda tener una mochila de emergencia?

Sheinbaum explicó que la preparación de una mochila con artículos indispensables constituye una medida preventiva habitual, principalmente para las personas que viven en zonas expuestas a fenómenos naturales.

Mencionó que los sismos, inundaciones y huracanes son algunos de los riesgos ante los cuales las familias deben mantenerse preparadas.

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La presidenta subrayó que esta recomendación no significa que las autoridades hayan identificado una amenaza inmediata.

“Siempre hay que tener una mochila con elementos suficientes por cualquier cosa que pudiera ocurrir”, expresó.

¿Existe alguna alerta de emergencia en México?

La mandataria reiteró que el Gobierno federal no ha emitido ninguna alerta extraordinaria, debido a que no cuenta con información que justifique una advertencia de esa naturaleza.

El pasado 3 de noviembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil también aclaró que su campaña sobre la mochila de emergencia forma parte de las acciones permanentes de prevención.

La dependencia precisó que estas recomendaciones no están relacionadas con la posibilidad inmediata de un desastre ni con avisos emitidos por otros países.

De esta manera, las autoridades federales mantienen el llamado a la preparación familiar, sin que exista una alerta especial por alguna amenaza identificada.

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