Restauración ecológica en Yucatán tiene rostro de mujer: Las Chelemeras rescatan más de 100 hectáreas de manglar

Lo que comenzó hace más de ocho años como un pequeño esfuerzo comunitario encabezado por mujeres de la comisaría de Chelem Puerto, hoy se ha convertido en uno de los proyectos de restauración ecológica más importantes de la costa yucateca. El grupo conocido popularmente como Las Chelemeras continúa consolidándose como referente nacional e internacional en la recuperación y conservación de los ecosistemas de manglar.

La agrupación, cuyo nombre oficial es Chelemeros Unidos por la Restauración del Mangle, está integrada por 14 mujeres de distintas edades, desde los 30 hasta más de 80 años, quienes han dedicado gran parte de su tiempo y esfuerzo a rescatar zonas degradadas de manglar en el municipio de Progreso y sus comisarías.

De acuerdo con Keyla Raquel Vázquez, integrante fundadora del proyecto, la iniciativa nació tras la construcción de un puente cercano a la pista internacional de remo y canotaje de Progreso, una obra que impactó áreas naturales de la zona. Ante esta situación, un grupo de mujeres decidió actuar y comenzó los primeros trabajos de restauración, inicialmente con recursos propios y sin apoyo externo.

Con el paso de los años, la agrupación logró acceder a programas de financiamiento y capacitación que les permitieron perfeccionar técnicas para la recuperación de manglares, convirtiéndose en pioneras en el uso de métodos de restauración hidrológica que favorecen el crecimiento natural de estas especies.

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Gracias a su labor constante, se han recuperado y reforestado más de 100 hectáreas de manglares en los puertos de Progreso y Chelem, una cifra que continúa aumentando debido a los proyectos que actualmente desarrollan en coordinación con autoridades estatales, federales, instituciones académicas y organizaciones ambientales.

Entre sus logros más recientes destaca su participación en los programas de restauración ecológica impulsados durante 2025 y 2026 en las zonas de Chelem y Chuburná Puerto, donde han contribuido a la rehabilitación de importantes superficies afectadas por rellenos irregulares, cambios en los flujos de agua y actividades humanas que durante años deterioraron estos ecosistemas.

Las Chelemeras también han fortalecido sus labores de monitoreo ambiental y producción de propágulos de mangle rojo, además de colaborar en estudios científicos enfocados en mejorar las estrategias de recuperación de humedales costeros.

Los trabajos realizados han permitido restablecer canales naturales de circulación de agua y crear áreas de dispersión que favorecen tanto el crecimiento del mangle rojo como la regeneración natural del negro.

La señora Teresita de Jesús Matú, integrante de mayor edad del grupo, recuerda que los inicios no fueron sencillos. “Al principio todo era difícil. Poníamos dinero de nuestro bolsillo y trabajábamos con lo que teníamos. Poco a poco los resultados comenzaron a verse y la gente empezó a apoyarnos. Hoy estamos orgullosas porque sabemos que nuestro trabajo está dejando una huella positiva para las nuevas generaciones”, expresó.

La importancia de los manglares va más allá del aspecto ambiental. Estos ecosistemas funcionan como barreras naturales contra huracanes y tormentas, ayudan a reducir la erosión costera, filtran contaminantes y sirven como refugio para numerosas especies de aves, peces y crustáceos que forman parte de la riqueza natural del litoral yucateco.

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El reconocimiento a la labor de Las Chelemeras ha trascendido las fronteras del estado. Su historia ha llamado la atención de investigadores, ambientalistas, creadores de contenido digital y medios de comunicación internacionales. Entre las visitas que han recibido destacan documentales especializados en conservación ambiental, además de la presencia de productores de contenido de distintos países interesados en conocer el modelo de restauración impulsado por las mujeres de Chelem.

Incluso, el trabajo desarrollado por este grupo fue documentado por equipos de producción internacional, contribuyendo a posicionar a Progreso como ejemplo de participación ciudadana en la protección de los recursos naturales.

Actualmente, las integrantes del grupo continúan trabajando en nuevas metas de reforestación y restauración hidrológica, convencidas de que la conservación de los manglares es fundamental para el futuro ambiental de la costa yucateca.

Con esfuerzo, perseverancia y compromiso se han convertido en un símbolo de lucha ambiental y un ejemplo de cómo la organización comunitaria puede generar cambios reales en favor de la naturaleza y de las generaciones futuras.