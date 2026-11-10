Marina localiza a cuatro extranjeros sin acreditar estancia legal en Yucatán

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la identificación de cuatro personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia regular en México, durante cuatro operativos interinstitucionales realizados en distintos puestos de control de Yucatán.

De acuerdo con la Novena Zona Naval, personal de la Armada de México brindó seguridad perimetral durante las acciones efectuadas en los puestos de control de Halachó, Maxcanú y Teya, en coordinación con autoridades federales y estatales.

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En dos de los casos, registrados en la caseta fitosanitaria de Halachó, se efectuó el rescate humanitario de dos mujeres de 23 y 25 años de edad, respectivamente, durante la inspección de autobuses de pasajeros.

El primer autobús procedía de Ciudad del Carmen, Campeche, y tenía como destino Mérida, mientras que el segundo había salido de Villahermosa, Tabasco, con rumbo a la capital yucateca.

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En otras dos intervenciones, realizadas en los puestos de control de Maxcanú y Teya, fueron identificados dos hombres de 30 y 24 años de edad, quienes viajaban en un vehículo particular y tampoco pudieron acreditar su estancia legal en el territorio nacional.

Tras los procedimientos, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) trasladó a las cuatro personas a sus instalaciones en Mérida, donde se realizarían los trámites administrativos correspondientes.