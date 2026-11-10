Protección Civil descarta fallo en la montaña rusa de la Feria Xmatkuil tras video difundido en redes

La montaña rusa Rock and Roll, que fue captada en videos detenida en la parte más alta de su recorrido en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, no presentó fallas mecánicas ni registró incidentes, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy) mediante una aclaración sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la dependencia, la atracción se encontraba realizando pruebas como parte de su mantenimiento preventivo, por lo que la presencia de uno de sus carros en la zona más elevada correspondía a maniobras de revisión y no a una avería.

Noticia Destacada Feria Yucatán Xmatkuil 2026: cartelera de conciertos y actividades del 9 al 15 de noviembre

Los trabajos estuvieron a cargo del personal de Espectáculos García, empresa responsable de la operación del juego, que utilizó uno de los carros para efectuar labores de revisión y lubricación de los rieles.

Procivy precisó que durante estas actividades no se registraron fallas mecánicas ni incidentes, descartando que la detención observada en las imágenes difundidas en redes sociales estuviera relacionada con un desperfecto de la montaña rusa.

Noticia Destacada Feria Xmatkuil 2026: Así cerraron las actividades del primer fin de semana

La aclaración se emitió luego de que los videos generaran preocupación y cuestionamientos entre usuarios de redes sociales y visitantes de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 sobre las condiciones de seguridad de las atracciones mecánicas.