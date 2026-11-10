Incendio en basurero de Yaxkukul continúa este martes; bomberos mantienen labores para sofocarlo

El incendio registrado la noche del lunes en el basurero municipal de Yaxkukul continúa activo durante la mañana de este martes, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene las labores para sofocar el fuego, que hasta el momento se encuentra controlado.

El siniestro generó una densa columna de humo que se extendió sobre distintos puntos de Mérida y comisarías cercanas, lo que provocó preocupación entre habitantes de la zona debido a la contaminación del aire.

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De acuerdo con la SSP Yucatán, luego de recibir el reporte a través del número de emergencias 9-1-1, se movilizaron agentes policiales y bomberos de la corporación, así como elementos de la Policía Municipal, para atender el incendio.

Aunque el fuego se encuentra controlado, los trabajos continúan durante las primeras horas del martes para evitar que las llamas se propagaran y lograr sofocar por completo el incendio.

Procivy emite recomendaciones por humo en Mérida y Yaxkukul

Ante la presencia de humo en distintas zonas, Protección Civil de Yucatán (Procivy) pidió a la población tomar precauciones y evitar la exposición mientras persistan las condiciones de contaminación.

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Entre las recomendaciones, indicó que las personas que se encuentran en un lugar seguro deben permanecer bajo techo, cerrar puertas y ventanas y evitar realizar actividades al aire libre.

También pidió prestar especial atención a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o del corazón, debido a que podrían ser más vulnerables a los efectos del humo.

Asimismo, exhortó a solicitar ayuda a través del 9-1-1 en caso de que alguna persona presentara dificultad para respirar o dolor en el pecho.