Yucatán concentra apenas el 0.1% de homicidios dolosos en México durante 2026

Yucatán se mantiene como la entidad con menor incidencia de homicidios dolosos en México, al concentrar apenas el 0.1% de los casos registrados a nivel nacional durante 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el reporte presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, informó que desde el inicio de la actual administración federal se redujo en 50% el promedio diario de homicidios dolosos en el país.

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En el caso de Yucatán, las estadísticas contabilizaron 22 homicidios dolosos en lo que va del año, cifra que lo colocó en el primer lugar nacional entre las entidades con menos casos de este delito.

Después de Yucatán, las entidades con menor número de homicidios dolosos fueron San Luis Potosí, con 44 casos; Durango, con 45; Nayarit, con 46, y Baja California Sur, con 51.

La comparación también colocó a Yucatán como el estado con menor incidencia de homicidios dolosos en la Península, por debajo de Campeche y Quintana Roo.

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Campeche acumuló 85 casos durante 2026, equivalentes al 0.6% del total nacional, mientras que Quintana Roo registró 107 homicidios dolosos, que representaron el 0.7% de los contabilizados en México.