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Frente frío 4 seguirá estacionario y favorecerá con lluvias en Yucatán este martes

Las lluvias comenzarían poco después del mediodía en Valladolid, Chemax y Tizimín, mientras que en el noroeste y sur se esperan después de las 13:00 horas.

Por Redacción Por Esto!

10 de nov de 2026

1 min

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Frente frío 4 provocará lluvias en Yucatán este martes
Frente frío 4 provocará lluvias en Yucatán este martes / Por Esto!

El Frente Frío número 4 continuará influyendo en las condiciones meteorológicas de Yucatán, con lluvias ligeras y moderadas dispersas en el oriente, sur y noroeste del estado, además de temperaturas que alcanzarán hasta 36 °C en municipios del interior.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), el sistema se mantendrá estacionario al Norte de la Península, lo que favorecerá la presencia de precipitaciones durante las primeras horas de la tarde.

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Las lluvias podrían comenzar poco después del mediodía en municipios como Valladolid, Chemax, Tizimín y sus alrededores, mientras que en el noroeste y sur del estado se esperan después de las 13:00 horas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mañana relativamente fresca, con valores de entre 19 y 23 °C, seguida de una tarde muy calurosa.

Las máximas oscilarán entre 30 y 32 °C en la zona costera y de 34 a 36 °C en municipios del interior.

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El viento predominará del este-noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de entre 30 y 40 km/h.

Asimismo, en el litoral yucateco se esperan olas de entre 0.5 y 1 metro de altura.

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