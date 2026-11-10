Gobierno de Yucatán iniciará pagos del aguinaldo 2026 para trabajadores del Estado y maestros

El Gobierno de Yucatán inicia este miércoles 11 de noviembre el pago del aguinaldo 2026 para más de 53 mil trabajadoras y trabajadores de la administración estatal y del sector educativo.

El calendario contempla depósitos escalonados durante noviembre y diciembre, de acuerdo con el tipo de contratación y el sector al que pertenece el personal.

El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció que la prestación beneficiará a más de 26 mil trabajadores del Gobierno del Estado y a 27 mil 897 integrantes del magisterio de los sectores estatal y federal.

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Trabajadores del Gobierno recibirán el aguinaldo en dos pagos

Para el personal de la administración estatal, el aguinaldo se entregará en dos partes: el 25 por ciento junto con la primera quincena de noviembre y el 75 por ciento restante con la primera quincena de diciembre.

Las fechas de pago dependerán de la modalidad en que cada trabajador recibe su salario:

Transferencia bancaria: el primer 25 por ciento se deposita el miércoles 11 de noviembre y el 75 por ciento restante el jueves 10 de diciembre.

Pago mediante cheque: la primera parte se entrega el jueves 12 de noviembre y la segunda el viernes 11 de diciembre.

Con este esquema, el personal dispone de una parte de su aguinaldo antes del periodo de descuentos del 13 al 17 de noviembre, con el propósito de organizar sus compras y gastos familiares.

Calendario del aguinaldo 2026 para maestros federales y estatales

En el caso del magisterio federal, el aguinaldo corresponde a 40 días y se entrega conforme a las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El calendario establece tres fechas de pago:

A partir del 7 de diciembre: 50 por ciento del aguinaldo, equivalente a 20 días.

A partir del 10 de diciembre: tres días de prestación complementaria.

A partir del 6 de enero de 2027: el 50 por ciento restante, equivalente a otros 20 días.

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Por su parte, los trabajadores del magisterio estatal reciben el aguinaldo completo, equivalente a 40 días, en una sola exhibición a partir del 10 de diciembre. En esa misma fecha se contempla el pago de los tres días de prestación complementaria.

Para el personal de telesecundarias, el calendario establece dos fechas. Los tres días de prestación complementaria se entregan a partir del 10 de diciembre, mientras que el aguinaldo completo de 40 días se deposita en una sola exhibición a partir del 14 de diciembre.

Díaz Mena reconoció la labor de las trabajadoras y los trabajadores del servicio público y del sector educativo, al señalar que sus actividades contribuyen al funcionamiento de las instituciones y a la atención de la población yucateca.

Asimismo, reiteró el compromiso de garantizar el cumplimiento de esta prestación, considerada un derecho adquirido por el personal como resultado de su trabajo.