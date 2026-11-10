Segey anuncia desfile de los Centros de Atención Múltiple en la Plaza Grande de Mérida por la Revolución Mexicana

Los Centros de Atención Múltiple (CAM) de Yucatán realizarán su desfile cívico-deportivo el viernes 13 de noviembre de 2026, como parte de las actividades conmemorativas del 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) informó que esta actividad busca visibilizar las habilidades, capacidades y participación cívica de las y los estudiantes de Educación Especial, además de fortalecer su integración social y cultural mediante una celebración que reconoce su talento y esfuerzo.

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El desfile de los Centros de Atención Múltiple representa un espacio para que estudiantes de Educación Especial participen en una actividad cívica y deportiva, mediante expresiones que fomentan la convivencia, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

La participación de los CAM en las conmemoraciones de la Revolución Mexicana también contribuye a impulsar una educación inclusiva, al reconocer la importancia de garantizar oportunidades de participación para todas y todos los estudiantes.

¿Cuándo y dónde será el desfile de los CAM en Yucatán?

La Segey dio a conocer los siguientes detalles del desfile cívico-deportivo de los Centros de Atención Múltiple:

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

Horario: 8:00 horas.

Lugar: bajos del Palacio de Gobierno en Mérida.

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Desfile del 20 de noviembre en Mérida

Como parte de las actividades por el CXVI aniversario de la Revolución Social Mexicana, la Segey también anunció la participación de escuelas públicas y privadas de secundaria, media superior y superior de Mérida en el tradicional desfile cívico-deportivo del viernes 20 de noviembre.

El evento comenzará a las 8:00 horas e incluirá competencias de escolta de bandera, banda de guerra, contingente escolar y estampa alusiva a la Revolución Social Mexicana, con las que las y los estudiantes demostrarán disciplina, creatividad y trabajo en equipo.