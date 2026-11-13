Dan de baja a supervisor de bacheo tras agresión a ciudadana en Prado Chuburná, Mérida

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, anunció la baja inmediata de un supervisor de la brigada de bacheo municipal, luego de un altercado con una ciudadana que documentaba los trabajos realizados en la colonia Prado Chuburná.

Durante una Sesión Extraordinaria de Cabildo, la presidenta municipal informó que, tras revisar la grabación del incidente ocurrido durante la mañana de este viernes, se determinó separar al trabajador de sus funciones.

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Patrón Laviada explicó que el supervisor se encontraba bajo un contrato a prueba, por lo que su baja se realizó de manera inmediata. De acuerdo con la información presentada por la alcaldesa, el empleado agredió el teléfono celular de la mujer mientras ella grababa las labores de bacheo.

La edil señaló que su administración no tolerará conductas de esta naturaleza por parte del personal municipal, luego de que el altercado fuera difundido mediante un video en redes sociales.