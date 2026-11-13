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Dan de baja a supervisor de bacheo tras agresión a ciudadana en Prado Chuburná, Mérida

Cecilia Patrón Laviada informó que el trabajador fue separado de su cargo luego de revisar el video del incidente ocurrido en la colonia Prado Chuburná

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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Dan de baja a supervisor de bacheo tras agresión a ciudadana en Prado Chuburná, Mérida
Dan de baja a supervisor de bacheo tras agresión a ciudadana en Prado Chuburná, Mérida / Especial

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, anunció la baja inmediata de un supervisor de la brigada de bacheo municipal, luego de un altercado con una ciudadana que documentaba los trabajos realizados en la colonia Prado Chuburná.

Durante una Sesión Extraordinaria de Cabildo, la presidenta municipal informó que, tras revisar la grabación del incidente ocurrido durante la mañana de este viernes, se determinó separar al trabajador de sus funciones.

El operativo dio inicio el pasado martes 30 de septiembre en 62 colonias de la capital yucateca, y tres localidades del interior del estado

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Patrón Laviada explicó que el supervisor se encontraba bajo un contrato a prueba, por lo que su baja se realizó de manera inmediata. De acuerdo con la información presentada por la alcaldesa, el empleado agredió el teléfono celular de la mujer mientras ella grababa las labores de bacheo.

La edil señaló que su administración no tolerará conductas de esta naturaleza por parte del personal municipal, luego de que el altercado fuera difundido mediante un video en redes sociales.

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