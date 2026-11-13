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Cachorro de león africano llega al Zoológico La Reina de Tizimín

El pequeño felino se integra a las especies del Parque Zoológico La Reina y ya puede ser conocido por las familias que visiten sus instalaciones.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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Zoológico La Reina de Tizimín busca nombre para su nuevo cachorro de león
Zoológico La Reina de Tizimín busca nombre para su nuevo cachorro de león / Especial

Un cachorro de león africano se convierte en el nuevo atractivo del Parque Zoológico La Reina, en Tizimín, donde su llegada también abrió una oportunidad para que los niños participen en la elección de su nombre.

El pequeño felino se suma a los habitantes de este recinto y despierta la curiosidad de quienes desean conocerlo.

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La incorporación fue anunciada por el zoológico a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía del nuevo integrante.

La imagen permitió presentar al cachorro y compartir con el público la noticia de su llegada a este espacio dedicado a la fauna.

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Como parte de la bienvenida, el Parque Zoológico La Reina invitó a niñas y niños a enviar sus propuestas para nombrar al león africano.

Con esta convocatoria, los pequeños podrán formar parte de la elección del nombre que acompañará al felino durante su estancia en el recinto.

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