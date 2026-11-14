Avanza proyecto para construir nuevo hospital en Tizimín, Yucatán

El proyecto para la construcción de un nuevo hospital en esta ciudad continúa avanzando con la revisión de los aspectos técnicos y administrativos del terreno donado para esta importante obra, que representaría un beneficio significativo para miles de familias del Oriente de Yucatán.

La nueva infraestructura hospitalaria es una de las necesidades más esperadas por la población de esta región, debido a que permitiría fortalecer los servicios médicos, ampliar la capacidad de atención y acercar una mayor oferta de especialidades y servicios de salud a habitantes de esta ciudad y municipios circunvecinos.

Como parte de los avances, autoridades estatales, municipales y representantes del IMSS-Bienestar realizaron una visita de supervisión al predio destinado para el proyecto, con la finalidad de verificar que reúna las condiciones necesarias para el desarrollo de la obra.

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En el recorrido participaron el coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Yucatán, Juan Carlos Arana Reyes; el director del Hospital San Carlos, Miguel Ángel Nube Meza; y Luis Hernández Quirino, director de área de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como autoridades locales.

Durante la inspección, se revisaron las dimensiones, ubicación, accesos, salidas y servicios disponibles en el terreno. También se efectuaron mediciones y verificaciones relacionadas con la nivelación del predio, a fin de conocer sus condiciones para la futura construcción.

De acuerdo con la información proporcionada, ya se entregaron documentos fundamentales para continuar con el procedimiento, entre ellos, la cédula catastral, los estudios de suelo, impacto ambiental y demás expedientes técnicos requeridos.

Actualmente, la documentación se encuentra en proceso de revisión para avanzar hacia la elaboración de planos, la proyección de las instalaciones, su aprobación y posteriormente la licitación de la obra.

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La construcción de este hospital tendría un impacto positivo que iría mucho más allá de Tizimín, pues beneficiaría a habitantes de distintos municipios del Oriente yucateco que requieren servicios médicos oportunos, sin tener que trasladarse a otras ciudades para recibir atención especializada.

Además de representar un avance en materia de infraestructura, el nuevo nosocomio significaría mejores oportunidades de atención para pacientes y sus familias, particularmente para quienes enfrentan dificultades económicas o complicaciones de traslado cuando necesitan servicios hospitalarios.

Con la verificación del terreno se cumple una etapa más en el camino para concretar una obra que durante años ha formado parte de las aspiraciones de los tizimileños.