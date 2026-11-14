Aeropuerto de Cancún amanece con largas filas tras cancelaciones de vuelos en Estados Unidos

La Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún amaneció este sábado con largas filas de pasajeros que intentan salir hacia sus destinos, luego de la suspensión temporal de vuelos en Estados Unidos por una falla en el sistema de comunicaciones de control de tráfico aéreo.

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De acuerdo con el reporte en sitio, solo en una aerolínea se registraban filas para 27 vuelos hacia Canadá, además de los vuelos programados hacia ciudades de Estados Unidos que también presentan demoras o ajustes.

La afectación corresponde a lo ocurrido el viernes 13 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una orden de suspensión nacional de despegues, tras un problema de comunicaciones que afectó a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta.

MÁS DE 14 MIL PASAJEROS Y 66 VUELOS AFECTADOS

Según el último reporte de Grupo Aeroportuario del Sureste, en Cancún resultaron afectados 66 vuelos: 52 salidas y 14 llegadas, con 13 mil 897 pasajeros con itinerarios afectados.

De ese total, 10 mil 924 pasajeros correspondían a vuelos de salida y 2 mil 973 a vuelos de llegada, principalmente hacia y desde Estados Unidos y Canadá.

La suspensión se prolongó por cerca de 4 horas y fue levantada a las 19:44 horas, tiempo de la Ciudad de México. Sin embargo, la reanudación no fue inmediata, debido a que las aerolíneas debieron reorganizar itinerarios y esperar autorizaciones, además del vencimiento de jornadas de tripulaciones.

Hasta la mañana de este sábado, las operaciones continúan con demoras y ajustes. Para este sábado, ASUR tiene programadas 515 operaciones en Cancún: 259 llegadas y 256 salidas.

El viernes se registraron 41 vuelos cancelados en Cancún: 35 salidas y 6 llegadas, con conexiones hacia Miami, Nueva York, Atlanta, Boston, Toronto, Montreal y Vancouver, entre otras ciudades.

HOTELES AL 100 POR CIENTO POR PASAJEROS VARADOS

Por parte del sector hotelero, se informó que los hoteles ubicados en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Cancún, sobre el bulevar y en la zona aeroportuaria, registraron lleno total al 100 por ciento la noche del viernes y la mañana de este sábado.

Esto, después de semanas previas en las que operaban en un promedio del 35 por ciento.

Los pasajeros afectados tuvieron que pernoctar en hoteles cercanos, mientras se reprogramaban sus vuelos.

REAJUSTE DE TRANSPORTISTAS Y TOUR OPERADORES

Transportistas de servicios turísticos señalaron que tuvieron que reajustar todos sus programas, tanto los traslados de pasajeros que debían recibir o trasladar el viernes, como los programados para este sábado.

Algunos pasajeros llegaron con mayor antelación a la terminal para realizar su documentación, ante la incertidumbre por los cambios de horario.

VUELOS NACIONALES SIN ALTERACIONES

En la Terminal 4, que atiende principalmente vuelos hacia Estados Unidos, Canadá y algunos nacionales, la aerolínea Aeroméxico no reportó alteraciones en sus operaciones nacionales.

La Agencia Federal de Aviación Civil de México informó que las aeronaves con vuelos programados hacia Estados Unidos debían permanecer en tierra hasta que las autoridades estadounidenses autorizaran la reanudación.

A nivel nacional, la AFAC reportó ajustes en itinerarios de 193 vuelos en aeropuertos mexicanos, con más de 18 mil pasajeros afectados.

PREVÉN AJUSTES HASTA MAÑANA

Operadores de líneas aéreas y transportistas prevén que los ajustes por la suspensión podrían seguir resintiéndose hasta el día de mañana, mientras se normalizan por completo las operaciones.

Se recomienda a los pasajeros verificar el estatus de su vuelo directamente con su aerolínea antes de acudir al aeropuerto.

JGH