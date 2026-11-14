Cae tremenda lluvia en en Playa del término y provoca estragos, tomó desprevenido a la gente que se desplazaba a su gente de trabajo, o realizar compras.

En el paradero de transporte público de Plaza las Américas ubicado en la Cruz de Servicios en Playa del Carmen es una coladera al deteriorarse con el paso del tiempo.

Fuerte lluvia inunda calles y afecta a peatones en Playa del Carmen, Quintana Roo

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Las calles rápidamente se inundaron, la gente trató de protegerse donde pudo, algunos que llevaban sus paraguas lograron medio salvarse de una mojada.

Cabe mencionar que en Playa del Carmen no existen paraderos dignos para proteger a los usuarios del transporte público y, los pocos que existen se encuentran obsoletos.

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