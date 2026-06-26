Joaquín Díaz Mena asiste a reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

El gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar seguimiento a proyectos estratégicos en materia de salud, entre ellos la consolidación del IMSS-Bienestar, el nuevo Hospital O’Horán y el abasto de medicamentos.

La coordinación entre el Gobierno del Renacimiento Maya y el Gobierno de México permite avanzar en proyectos estratégicos para garantizar una atención médica digna y de calidad a las familias yucatecas, afirmó el gobernador Joaquín Díaz Mena tras participar en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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El encuentro, realizado en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, reunió a mandatarias y mandatarios de 24 entidades del país, con quienes se revisaron los avances de las principales acciones orientadas a fortalecer los sistemas de salud en los estados.

Durante la reunión se dio seguimiento a la consolidación del modelo IMSS-Bienestar en Yucatán, al fortalecimiento del abasto de medicamentos y al avance del nuevo Hospital O’Horán, una de las obras de infraestructura hospitalaria más importantes del sureste del país.

Díaz Mena destacó que la coordinación permanente con la Presidenta Sheinbaum Pardo permite acelerar proyectos prioritarios que responden a una de las principales demandas de la población: contar con servicios de salud oportunos, suficientes y de calidad.

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En ese sentido, reiteró que el acceso a una atención médica digna constituye uno de los pilares del Renacimiento Maya, estrategia que busca reducir desigualdades, garantizar bienestar para las y los habitantes del estado y cumplir los compromisos asumidos con Yucatán en materia de salud.

El nuevo Hospital O’Horán representa un paso histórico para la infraestructura hospitalaria de Yucatán y de la región sureste. Con instalaciones modernas, mayor capacidad de atención y equipamiento de alta especialidad, este proyecto permitirá brindar servicios médicos de mayor calidad a pacientes de los 106 municipios del estado y de entidades vecinas.

Asimismo, el fortalecimiento del modelo IMSS-Bienestar y las acciones para garantizar el suministro oportuno de medicamentos forman parte de una estrategia integral orientada a consolidar un sistema de salud más eficiente, cercano y con capacidad de respuesta ante las necesidades de la población