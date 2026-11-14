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AICM anuncia normalización de vuelos hacia Estados Unidos tras restricciones aéreas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que los vuelos hacia Estados Unidos comenzaron a regularizarse tras las restricciones temporales del viernes 13 de noviembre.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

14 de nov de 2026

1 min

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El aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar directamente con sus respectivas aerolíneas las condiciones de sus vuelos
El aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar directamente con sus respectivas aerolíneas las condiciones de sus vuelos / Archivo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las operaciones aéreas hacia distintas ciudades de Estados Unidos comenzaron a recuperar la normalidad, luego de las restricciones temporales que afectaron los vuelos desde y hacia ese país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el aeropuerto capitalino confirmó que, al corte de las 10:19 horas de este sábado 14 de noviembre de 2026, los servicios aéreos con destino a territorio estadounidense ya presentaban una regularización.

La actualización se produce después de la suspensión temporal de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), debido a problemas registrados en sus sistemas de telecomunicaciones, situación que provocó modificaciones y retrasos en numerosos itinerarios.

El Aeropuerto Internacional de Cancún amaneció el sábado con largas filas de pasajeros afectados por las modificaciones en los vuelos.

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Aunque las operaciones comenzaron a normalizarse, el aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar directamente con sus respectivas aerolíneas las condiciones de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.

También pidió mantenerse atentos a los avisos difundidos mediante los canales oficiales, ante la posibilidad de que continúen algunos ajustes en los horarios de salida y llegada.

La recomendación busca evitar contratiempos entre los viajeros que tienen programados desplazamientos hacia Estados Unidos, particularmente después de las afectaciones registradas durante la jornada del viernes.

Con este anuncio, el AICM se suma a los reportes de las autoridades aeronáuticas estadounidenses sobre la recuperación gradual de las operaciones, aunque la normalización de todos los itinerarios dependerá de la reorganización de aeronaves y tripulaciones por parte de las compañías aéreas.

IO

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