AICM anuncia normalización de vuelos hacia Estados Unidos tras restricciones aéreas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que las operaciones aéreas hacia distintas ciudades de Estados Unidos comenzaron a recuperar la normalidad, luego de las restricciones temporales que afectaron los vuelos desde y hacia ese país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el aeropuerto capitalino confirmó que, al corte de las 10:19 horas de este sábado 14 de noviembre de 2026, los servicios aéreos con destino a territorio estadounidense ya presentaban una regularización.

La actualización se produce después de la suspensión temporal de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), debido a problemas registrados en sus sistemas de telecomunicaciones, situación que provocó modificaciones y retrasos en numerosos itinerarios.

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AICM pide consultar el estatus de los vuelos con las aerolíneas

Aunque las operaciones comenzaron a normalizarse, el aeropuerto recomendó a los pasajeros verificar directamente con sus respectivas aerolíneas las condiciones de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.

También pidió mantenerse atentos a los avisos difundidos mediante los canales oficiales, ante la posibilidad de que continúen algunos ajustes en los horarios de salida y llegada.

La recomendación busca evitar contratiempos entre los viajeros que tienen programados desplazamientos hacia Estados Unidos, particularmente después de las afectaciones registradas durante la jornada del viernes.

#AICMInforma Luego las restricciones temporales para vuelos desde y hacia los Estados Unidos, las operaciones de vuelos hacia ciudades de ese país desde AICM se regularizan. Recomendamos a las personas usuarias consultar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos y mantenerse atentas a la información publicada en los canales oficiales. Actualización al 14/11/2026 Hora: 10:19 hrs. @aeropuertos_GAM — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 14, 2026

Con este anuncio, el AICM se suma a los reportes de las autoridades aeronáuticas estadounidenses sobre la recuperación gradual de las operaciones, aunque la normalización de todos los itinerarios dependerá de la reorganización de aeronaves y tripulaciones por parte de las compañías aéreas.

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