Marina concluye simulacros de rescate desde helicópteros en Acapulco; exhibe capacidades de Infantería

La Secretaría de Marina (Semar) concluyó una serie de ejercicios de adiestramiento para fortalecer las capacidades de sus elementos en operaciones de rescate marítimo, durante una jornada de prácticas realizada del 10 al 13 de noviembre en la bahía de Acapulco, Guerrero.

Las actividades formaron parte del Curso de Actualización de Nadador de Rescate desde Helicóptero, en el que participaron integrantes de la institución naval mediante maniobras que simularon distintas situaciones de emergencia en el mar.

Entre los ejercicios destacaron el rescate de personas en aguas abiertas, operaciones de interdicción marítima, inserciones acuáticas y descensos mediante soga rápida desde aeronaves.

Para el desarrollo de estas prácticas, la Marina utilizó un helicóptero MI-17, dos embarcaciones tipo Defender y una unidad Interceptor artillada, además de personal de sanidad naval e instructores especializados.

Marina fortalece operaciones de rescate marítimo en Acapulco

La dependencia federal explicó que el adiestramiento permitió mejorar la coordinación entre las unidades aéreas y marítimas, así como reforzar las habilidades técnicas del personal para responder ante emergencias.

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Estas capacidades resultan fundamentales para las labores de búsqueda y rescate, particularmente en situaciones que requieren una intervención inmediata en zonas marítimas.

La capacitación también forma parte de los programas permanentes de actualización del personal naval, cuyo objetivo es mantener la preparación operativa de los elementos ante diferentes escenarios de riesgo.

Infantería de Marina realiza demostración por su 205 aniversario

Por otra parte, en el marco del 205 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina, conmemorado este 14 de noviembre, la Brigada de Infantería de Marina Número Ocho presentó una demostración de sus capacidades operativas.

El programa incluyó ejercicios de emboscada y contraemboscada, combate en interiores, operaciones especiales, prácticas de tiro y maniobras de descenso desde helicópteros.

Con estas actividades, la Secretaría de Marina mostró parte de la preparación táctica y técnica de sus elementos, así como las capacidades con las que cuenta para atender distintas misiones.

La institución destacó que el entrenamiento permanente busca fortalecer las operaciones de seguridad marítima, las tareas de búsqueda y rescate y las acciones destinadas a salvaguardar la vida humana en el mar.

IO