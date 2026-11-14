Vuelos en Estados Unidos recuperan la normalidad tras suspensión aérea; Sean Duffy confirma que es seguro volar

Las operaciones aéreas en Estados Unidos comenzaron a recuperar su funcionamiento habitual este sábado 14 de noviembre, luego de la suspensión nacional de despegues que afectó a miles de pasajeros durante el viernes.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que los vuelos se reanudan de manera gradual y aseguró que existen condiciones para viajar con seguridad.

A través de mensajes publicados en su cuenta de X, el funcionario explicó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó detener las operaciones en tierra como medida preventiva, ante problemas registrados en sus sistemas de telecomunicaciones.

Duffy señaló que la dependencia actuó rápidamente para identificar el origen de la falla, aislar el problema y restablecer las operaciones aéreas.

Sean Duffy confirma que los vuelos comienzan a normalizarse

En una actualización difundida durante la mañana de este sábado, el secretario de Transporte indicó que los aviones ya comenzaron a salir de las puertas de embarque, desplazarse por las pistas y realizar despegues.

Aunque aseguró que es seguro volar, advirtió que los pasajeros todavía podrían enfrentar retrasos y cancelaciones mientras las aerolíneas reorganizan sus itinerarios.

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Explicó que las compañías trabajan en la reubicación de aeronaves y tripulaciones para atender las rutas que registraron mayores afectaciones durante la interrupción.

El funcionario destacó que la prioridad del Gobierno estadounidense consiste en facilitar que los viajeros lleguen a sus destinos y regresen con sus familias lo antes posible.

También reconoció el trabajo de los controladores aéreos, pilotos y tripulaciones, quienes participaron en las labores para recuperar la movilidad aérea.

FAA ordenó suspensión de despegues por problemas de telecomunicaciones

En otro mensaje, Duffy explicó que la decisión de suspender temporalmente las operaciones fue tomada por la FAA como una medida de precaución ante las fallas de comunicación detectadas en sus sistemas.

La dependencia federal trabajó para aislar la anomalía y resolver el problema, lo que permitió avanzar hacia la reapertura del espacio aéreo y la recuperación de los servicios.

El secretario reiteró que la seguridad de los pasajeros es la principal prioridad de las autoridades aeronáuticas.

Yesterday @FAANews, out of an abundance of caution, issued a nationwide ground stop to address telecommunications issues. The FAA worked rapidly to isolate the issue and resolve it and reopen our skies. Bottom line: Safety is always our #1 priority. https://t.co/5McbOOFLyu — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Asimismo, anunció una conferencia de prensa a las 10:30 horas, tiempo del este de Estados Unidos, en la sede del Departamento de Transporte, para proporcionar información adicional sobre la situación.

Mientras continúan los trabajos de recuperación, Duffy pidió a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y revisar las actualizaciones en tiempo real de los aeropuertos a través del portal oficial de la FAA: https://nasstatus.faa.gov/.

De esta manera, aunque la suspensión general quedó atrás, las autoridades anticiparon que la normalización completa de los itinerarios dependerá de la reorganización de los aviones y las tripulaciones afectadas.

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