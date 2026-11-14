Se desprende parte del techo del ICA en Chetumal; denuncian abandono de edificio histórico

El desprendimiento de una parte del cielo raso de uno de los pasillos del edificio que alberga al Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA), en la antigua sede de la escuela “Belisario Domínguez”, evidenció las deficientes condiciones en las que se encuentra el inmueble histórico.

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El incidente ocurrió el jueves pasado y no dejó personas lesionadas; sin embargo, los restos de material pétreo permanecieron en el lugar hasta ayer, cuando fueron retirados casi a la una de la tarde.

Trabajadores del ICA señalaron a POR ESTO!, bajo condición de preservar el anonimato, que el inmueble no ha recibido atención para solucionar los problemas estructurales que presenta, pues se está priorizando la realización de eventos públicos masivos.

Destacaron que, si bien los problemas del edificio datan de hace varios años, durante la actual gestión de Lilian Villanueva Chan es cuando menos atención se ha brindado al mantenimiento del inmueble.

Manifestaron que uno de los ejemplos más claros es el techo de los pasillos de las oficinas administrativas, que en varios puntos presenta grietas, filtraciones de agua y fracturas estructurales, lo que representa un riesgo para el personal.

El inmueble histórico fue inaugurado el 29 de abril de 1939 como escuela primaria.

El edificio monumental de mampostería que actualmente alberga al ICA fue inaugurado originalmente como escuela primaria “Belisario Domínguez”, el 29 de abril de 1939, por el entonces gobernador, el general Rafael E. Melgar.

Este inmueble fue proyectado por el arquitecto yucateco Manuel Amábilis Domínguez, mientras que las decoraciones, relieves y esculturas de estilo art déco y neomaya estuvieron a cargo del artista colombiano Rómulo Rozo.

Actualmente, alberga espacios culturales como el Centro Cultural de las Bellas Artes, donde se imparten talleres de música, danza y otras expresiones artísticas, además de oficinas administrativas del ICA.

Pese a su relevancia histórica, los trabajadores señalaron que el inmueble no recibe el mantenimiento que requiere, pues los recursos del organismo se destinan a otras actividades, como la organización de eventos públicos.

Añadieron que los problemas del techo obedecen a que no se han realizado trabajos de impermeabilización “desde hace muchos años” y que, debido al deterioro actual, intentar efectuar reparaciones representa una labor de riesgo.

Señalaron que otras muestras de desatención son las puertas de madera de las oficinas administrativas y las paredes exteriores, que también se encuentran en deplorables condiciones.

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Lamentaron el estado actual del edificio, al considerar que se trata de un inmueble histórico no sólo de Chetumal, sino de todo Quintana Roo.

Indicaron que la titular del ICA parece no considerar relevante el deterioro del inmueble, pues sus oficinas no se encuentran en ese lugar, sino en la biblioteca pública Javier Rojo Gómez, que recientemente fue objeto de una remodelación.

JGH