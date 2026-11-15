El Buki hace cantar a miles durante su presentación en Xmatkuil 2026

El cantante Marco Antonio Solís conquistó al público yucateco la noche del sábado 14 de noviembre durante su presentación en el Centro de Espectáculos Montejo, como parte de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

Ante miles de asistentes, El Buki ofreció un recorrido por los éxitos que han marcado su carrera musical. Desde los primeros acordes de “No puedo olvidarla”, el público acompañó al artista con aplausos y cantos.

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Durante el concierto también sonaron temas como “Si no te hubieras ido”, “Tu cárcel”, “Acepto mi derrota” y “A dónde vamos a parar”, canciones que reunieron a distintas generaciones en una noche dedicada al romanticismo y la nostalgia.