Lluvias inundan calles y viviendas de la colonia 28 de Julio en Playa del Carmen

Las lluvias registradas durante la mañana de este domingo provocaron inundaciones en calles de la colonia 28 de Julio, donde el agua acumulada llegó hasta las puertas de algunas viviendas y dificultó el tránsito de los habitantes.

Uno de los puntos afectados fue la calle Felipe Carrillo Puerto, a la altura de la avenida Tulum, donde vecinos señalaron que este problema se repite cada vez que se presentan precipitaciones intensas.

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Virgilio Velazco, habitante de la zona, atribuyó las inundaciones a la falta de mantenimiento preventivo de los pozos de absorción. Aseguró que ha reportado esta situación en varias ocasiones, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Explicó que el agua acumulada también afecta a personas con dificultades de movilidad, pues uno de sus vecinos, quien utiliza silla de ruedas, no pudo salir de su vivienda debido a que la calle quedó inundada.

El ciudadano señaló que llevan alrededor de dos años esperando atención a esta problemática, que vuelve a afectar a las familias de la colonia cada vez que se registran lluvias fuertes.