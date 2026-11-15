Aguas residuales de una bodega dañan calles de la colonia La Playa en Champotón

Las descargas de aguas maloliente a pescado y mariscos provenientes de una bodega, no sólo están generando malos olores, igual el deterioro de la carpeta asfáltica de la calle 9 entre 18 y 20, por la colonia La Playa, en Champotón.

Tras un recorrido por este sector de la ciudad no sólo se constató las condiciones de esta vialidad y los malos olores, donde algunos moradores externaron su malestar ante esta añeja situación.

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Felipe del Carmen Xool señaló que, ante esta situación, en repetidas ocasiones ha tomado la decisión de tapar algunos baches por cuenta propia.

Sin embargo, explicó que las descargas de aguas de pescado y pulpo no cesan, razón por la que los baches vuelven a resurgir, generando afectaciones de malos olores y problemas para la vialidad.

“Ya llevamos muchos años con este problema. Las aguas provienen de una bodega de pescado y mariscos. Yo tengo un local y, a veces tengo que cerrar porque el olor es muy insoportable”, añadió.

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Aseguró que el propietario de la bodega aunque es una persona prudente al diálogo, no ha dado solución: “Dice que lo va a checar, pero la realidad es que no ha hecho nada al respecto”, concluyó.

Otros más comentaron que los malos olores tienden a incrementar pasado del mediodía cuando aprieta el calor. También resaltó que el verdín puede provocar que algún peatón resbale.

Ante esta situación, moradores de la colonia La Playa han solicitado la intervención de las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto.