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Ricardo Arjona recuerda su primera visita a Mérida y la amistad que lo unió a Armando Manzanero

Ricardo Arjona destacó el significado de iniciar simbólicamente en Yucatán su gira por México, una ciudad que guarda recuerdos especiales desde sus primeros años.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

2 min

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Arjona evocó el cariño que recibió en Mérida y compartió un mensaje en redes sociales
Arjona evocó el cariño que recibió en Mérida y compartió un mensaje en redes sociales / Especial

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona eligió Mérida para iniciar simbólicamente su gira por México “Lo Que El Seco No Dijo”, una decisión que acompañó con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que recordó sus primeras visitas a la capital yucateca y la amistad que mantuvo con el maestro Armando Manzanero.

“La primera vez que puse un pie en México, fue en Mérida. Yo tenía pocos años y muchas ganas. Me trataron tan bien que me costó mucho trabajo volver”, escribió el artista, quien destacó el cariño que recibió desde sus primeros encuentros con el público mexicano.

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Arjona también recordó a Armando Manzanero, con quien tuvo la dicha de compartir una amistad que, según expresó, terminó de mostrarle las maravillas de esta tierra. Por ello, consideró que comenzar su recorrido nacional en Yucatán tiene un significado especial.

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“Esta gira por México simbólicamente empieza aquí, con algunos años más y con más ganas que nunca. Quisimos tenerlos un poco más cerca. Cosas que pasan. México ya estamos aquí”, agregó el intérprete en su publicación.

El mensaje acompañó una noche de música y romanticismo en el Parque de Béisbol Kukulcán este sábado, donde Ricardo Arjona ofreció un espectáculo con una producción de gran formato y un repertorio de canciones que han marcado distintas generaciones.

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La presencia del cantante en Mérida también tuvo un momento inesperado el viernes, cuando sorprendió a quienes se encontraban en el parque de San Juan, en el Centro Histórico, al interpretar una canción acompañado de dos músicos.

El breve concierto improvisado fue compartido posteriormente en su cuenta oficial de Instagram y reunió a seguidores que aprovecharon la oportunidad para escucharlo de cerca.

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