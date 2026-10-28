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Víctor Méndez Huicab es elegido como ganador del Mérito Deportivo Yucateco 2026

Luego de recibir el Premio Estatal del Deporte, el originario de Valladolid también será reconocido con el Mérito Deportivo Yucateco 2026.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

28 de oct de 2026

1 min

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Víctor Méndez Huicab gana el Mérito Deportivo Yucateco 2026
Víctor Méndez Huicab gana el Mérito Deportivo Yucateco 2026 / Especial

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