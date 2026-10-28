Víctor Méndez Huicab es elegido como ganador del Mérito Deportivo Yucateco 2026

El pesista vallisoletano Víctor Méndez Huicab consiguió el doblete al ser electo este mañana como ganador del Mérito Deportivo Yucateco 2026 como deportista individual.

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El campeón del mundo juvenil y récord Panamericanos de levantamiento de pesas consiguió en días pasado el Premio Estatal del Deporte con lo que arrasó con los reconocimientos deportivos que entrega el Estado.

En deportista paralímpico la triunfadora fue la multimedallista de la Paralimpiada Nacional, la nadadora Diana Torres Claudio.

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Como mejor equipo estuvo el Centro Náutico de Alto Rendimiento y como deportista profesional el futbolista Marcel Ruiz quien ganó por unanimidad.