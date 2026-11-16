Tabasqueño víctima de 12 puñaladas en Mérida busca a su familia en Comalcalco

Un hombre de 44 años de edad, originario de Comalcalco, Tabasco, enfrenta una complicada situación luego de ser víctima de un violento asalto en la colonia Francisco I. Madero, al poniente de Mérida, donde presuntamente recibió al menos 12 heridas con arma blanca.

Ahora, tras recibir atención médica inicial, necesita el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y gestionar su regreso a su lugar de origen. El afectado fue identificado como Fabián Flores C., de 44 años de edad.

Según información difundida por ciudadanos, el hombre regresaba a su cuarto de renta, ubicado en esa colonia, después de concluir su jornada laboral, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que presuntamente lo atacaron con un arma blanca para despojarlo de sus pertenencias y del dinero que llevaba consigo.

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Durante la agresión recibió aproximadamente 12 puñaladas. Fue auxiliado por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital General Regional No. 12 Benito Juárez García, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica para tratar sus lesiones.

Sin embargo, personas que han dado seguimiento a su caso comentaron que el paciente fue dado de alta a pesar de la gravedad de las heridas, presuntamente porque no cuenta con derechohabiencia vigente ni con recursos económicos para cubrir una estancia hospitalaria prolongada y los medicamentos que requiere.

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Actualmente, Fabián permanece en Mérida sin familiares ni una red de apoyo cercana. Necesita ayuda para continuar con las curaciones, conseguir un lugar seguro donde permanecer durante su recuperación y, principalmente, establecer contacto con sus familiares en Comalcalco, Tabasco.

Ciudadanos hicieron un llamado a la población para compartir su caso y contribuir a localizar a sus seres queridos, con la finalidad de que pueda recibir el respaldo necesario y regresar de manera segura a su estado natal.