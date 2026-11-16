Aeropuerto de Cancún programa 448 operaciones para este 16 de noviembre

El Aeropuerto Internacional de Cancún tiene programadas 448 operaciones para este lunes 16 de noviembre de 2026, de las cuales 223 corresponden a llegadas y 225 a salidas, de acuerdo con el desglose de actividades previsto para la terminal aérea.

Del total de llegadas, 80 son vuelos nacionales y 143 internacionales, mientras que, en el caso de las salidas, 81 tienen como destino alguna ciudad del país y 144 corresponden a rutas internacionales.

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Para esta jornada se contempla la participación de 28 aerolíneas, entre ellas Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, Avianca, British Airways, Copa Airlines, Delta, JetBlue, LATAM Perú, United Airlines, Viva Aerobús, Volaris y WestJet, además de otras compañías que mantienen conexiones con distintos destinos.

Entre las ciudades internacionales con vuelos programados se encuentran Atlanta, Bogotá, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Estambul, Frankfurt, Houston, La Habana, Lima, Londres, Madrid, Miami, Nueva York, Orlando, París, Panamá, Punta Cana, San José de Costa Rica, Toronto y Vancouver, así como otras localidades de Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica y Sudamérica.

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En cuanto a las rutas nacionales, la programación incluye conexiones con Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca, Veracruz y Villahermosa, entre otros destinos.