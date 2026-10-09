Comerciantes de Mérida esperan repunte en sus ventas a fin de año; Buen Fin, Xmatkuil y Navidad les dan esperanza

Siete de cada 10 afiliados de la Cámara de Comercio de Mérida no han alcanzado las ventas que esperaban durante el 2026, por lo que el sector confía en que el último trimestre permita recuperar parte del terreno perdido.

José Enrique Molina Casares, presidente de la Canaco, señaló que las encuestas internas realizadas entre sus socios muestran un desempeño por debajo de las expectativas durante buena parte del año.

“El 70% de nuestros afiliados no han llegado a las ventas esperadas”, indicó.

La Cámara confía en el efecto de las actividades comerciales y de consumo de noviembre y diciembre.

Noticia Destacada Tres de los cuatro penales de Yucatán reprueban evaluación de la CNDH: cayó ocho posiciones a nivel nacional

Entre los principales impulsores están el Buen Fin, la Feria Yucatán Xmatkuil y las compras navideñas, periodos que tradicionalmente generan una mayor circulación de dinero.

“El fin de año es muy bueno y positivo porque viene en noviembre el Buen Fin, tenemos la feria de Xmatkuil que impulsa el comercio y la Navidad”, explicó. Para el dirigente empresarial, estas fechas pueden evitar que los negocios cierren el 2026 con resultados tan bajos como los observados durante los primeros nueve meses.

Informalidad sigue creciendo

Otro problema señalado por la Cámara es el avance del comercio y empleo informal.

Molina Casares informó que preparan un mapa de informalidad en Mérida para identificar las zonas donde se concentra este fenómeno y orientar acciones específicas.

La herramienta presenta un avance aproximado de 85% y podría estar concluida a fines de mes.

El dirigente sostuvo que los datos más recientes del Inegi colocan la informalidad en Yucatán alrededor de 59%, por encima del promedio nacional que ubicó en 55%.

La Cámara considera que conocer con precisión la distribución territorial de la actividad informal permitirá detectar zonas de mayor concentración y plantear estrategias para contener su crecimiento.

Noticia Destacada ENES Mérida pide intervención de la UNAM por presunto hostigamiento y falta de diálogo

Alertan por falsos cobradores

Molina Casares advirtió sobre personas que se presentan ante comercios como supuestos agentes autorizados para realizar cobros.

La Cámara ha detectado casos en los que establecimientos reciben visitas de individuos que aseguran estar facultados para cobrar el Sistema de Información Empresarial Mexicano u otros servicios.

Canacome publica previamente los nombres y fotografías del personal acreditado para realizar esos trámites y avisa a sus afiliados sobre los periodos de cobro.

Aun así, algunos negocios han recibido a personas ajenas al organismo que intentan obtener pagos y, según el dirigente, en ocasiones llegan a amenazar a los comerciantes cuando se niegan a entregar dinero.

Por ello, recomendó solicitar identificación, documentación y acreditar directamente con la institución correspondiente que el cobrador esté autorizado antes de realizar cualquier pago.

La Cámara ha recibido llamadas principalmente de establecimientos del norte de Mérida.

Molina Casares reconoció que una de las principales dificultades es identificar plenamente a quienes realizan los intentos de cobro, lo que complica la presentación de denuncias formales.

Pidió a los comerciantes acudir a la Fiscalía General del Estado cuando sean víctimas de este tipo de situaciones y señaló necesario mejorar la capacidad de investigación para evitar que el problema se extienda.