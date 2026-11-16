Buen Fin 2026: Profeco reporta 94 inconformidades por precios y promociones; estas son las principales quejas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que las principales inconformidades registradas durante El Buen Fin 2026 están relacionadas con el incumplimiento de precios, ofertas y promociones, así como problemas para aplicar compras a meses sin intereses.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 16 de noviembre, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, desde Palacio Nacional, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, respondió a una pregunta sobre las 94 inconformidades reportadas durante la jornada comercial.

El funcionario aseguró que, hasta el corte del domingo 15 de noviembre, todas las quejas recibidas mediante los canales de atención de la dependencia habían sido atendidas.

¿Cuáles son las principales quejas durante El Buen Fin 2026?

Escalante Ruiz explicó que las reclamaciones más frecuentes de los consumidores corresponden a establecimientos que no respetan los precios anunciados o las condiciones de las promociones.

También mencionó problemas con las compras a meses sin intereses, principalmente cuando los sistemas de cobro de los comercios no aplican correctamente el financiamiento ofrecido.

En estos casos, señaló que es necesario realizar los ajustes correspondientes para respetar las condiciones de compra.

Noticia Destacada El Buen Fin 2026: alertan por páginas falsas de tiendas que roban datos bancarios y dinero

Profeco asegura atención del 100% de las inconformidades

El procurador destacó que el 100 por ciento de las quejas recibidas hasta el domingo 15 de noviembre fueron atendidas mediante los módulos de atención, las brigadas de verificación y el Teléfono del Consumidor.

Precisó que Profeco mantiene reuniones durante todo el año con representantes de tiendas departamentales, supermercados y centros comerciales para fortalecer la atención a los compradores.

Asimismo, señaló que existe coordinación con la Secretaría de Economía y los proveedores para prevenir incumplimientos durante las jornadas comerciales.

El Buen Fin 2026 concluirá el martes 17 de noviembre, por lo que los consumidores todavía podrán presentar inconformidades relacionadas con precios, promociones y condiciones de venta ante la Profeco.

IO