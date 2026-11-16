Adulto mayor es atropellado por motociclista en el centro de Umán

Un hecho de tránsito registrado en el primer cuadro del centro de la ciudad de Umán movilizó a equipos de seguridad y emergencia, luego de que una persona de la tercera edad fuera atropellada por un motociclista. Las autoridades mantuvieron reservado el parte médico oficial sobre el estado de salud del peatón e iniciaron las diligencias para esclarecer la mecánica del percance.

El reporte se generó en la calle 21, entre 22 y 24, donde, según los datos preliminares recabados, un ciudadano de la tercera edad transitaba por el sector cuando presuntamente fue arrollado por el conductor de una motocicleta. Ambos cayeron sobre la superficie de rodamiento, lo que generó alarma entre comerciantes y transeúntes que presenciaron la escena.

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Tras recibirse la alerta a través de los números de emergencia, paramédicos y elementos policiacos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al adulto mayor. Se desconoce con exactitud su estado de salud y la gravedad de las lesiones que sufrió tras el impacto, por lo que quedó pendiente la actualización clínica por parte de las instancias correspondientes.

Policías municipales y peritos tomaron conocimiento de los hechos, delimitaron el área, dirigieron el tránsito en ese punto de la ciudad y recabaron testimonios de testigos. Las autoridades de vialidad iniciaron la elaboración del informe técnico correspondiente.