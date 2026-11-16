Prevén lluvias y temperaturas de hasta 35 grados en Yucatán este lunes

Yucatán tendrá este lunes 16 de noviembre una jornada de ambiente caluroso, con temperaturas máximas de hasta 35 grados Celsius y probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas en distintas regiones del estado, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

El pronóstico, vigente hasta las 6:00 horas del martes 17, señala que estas condiciones serán ocasionadas por el ingreso de aire marítimo tropical, en combinación con una vaguada asociada a una zona de baja presión sobre el Golfo de México, lo que favorecerá la formación de nublados y precipitaciones en la Península.

Les compartimos el estado del tiempo para las próximas horas. https://t.co/H6D3cKscX4 — Protección Civil Yucatán (@procivy) November 16, 2026

En Yucatán se esperan lluvias ligeras a moderadas de manera dispersa. Durante el mediodía podrían presentarse en Tizimín, Chankom, Kaua, Tinum, Yaxcabá y Tekax; mientras que después de las 14:00 horas se extenderían hacia Izamal, Mérida, Muna y Ticul.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 19 y 24 grados durante las primeras horas del día. Por la tarde, los valores máximos alcanzarían entre 31 y 33 grados en la costa y el oriente, y de 33 a 35 grados en el centro y poniente del estado.

También se prevén vientos del norte y noreste, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la zona costera, así como posibles bancos de niebla al amanecer en regiones del centro, sur y suroeste de Yucatán.

Por su parte, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, de Meteored México, coincidió en que este lunes se esperan lluvias dispersas y un aumento de las temperaturas en la entidad.