Tikal y Calakmul: una guerra maya narrada a través de una canción

La canción empieza con un ruido de tumulto en la selva, llegando hasta Tikal, mientras un hombre habla en maya y dice lo siguiente: “Ya capturaron al guerrero de Calakmul. Va a pagar por sus pecados porque peleó contra el pueblo de Tikal. Lo están llevando, lo están llevando los de Tikal. Todo su cuerpo está pintado de azul; lo van a matar, lo van a matar. ¡Pobre, pobre guerrero!”.

La canción relata la guerra que se dio entre estos dos grandes enemigos: Tikal y Calakmul. Tanto el K’uhul Ajaw de Tikal, Hasaw Chan K’awiil, como su par de Calakmul, Yuknoom Yich’aak K’ahk’, habían heredado esa rivalidad desde el año 562 N. E. (Nuestra Era).

Un aliado de Calakmul, el Reino de Caracol, derrotó a Tikal, por lo que el poder de esta última ciudad menguó durante más de 100 años.

Con el paso del tiempo, Tikal sintió la necesidad de cobrarse el agravio y planeó lo que tanto había esperado: la guerra contra Calakmul.

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Esta ciudad, además, tenía otros aliados, entre ellos El Perú, Cancuén y Dos Pilas. Este último sitio fue visitado por el gobernante de Calakmul cuando apenas era un joven adolescente.

Los aliados del Reino de Kaan (como también se conocía a Calakmul) estaban al este, sur y oeste de Tikal.

Con habilidad política y prestigio, el Reino de Kaan entró en guerra, pero perdió ante Tikal, cuyos habitantes estaban mejor organizados que los de Calakmul. Además, sus alianzas probablemente no fueron muy sólidas, por lo que su poder terminó resquebrajándose.

Esta guerra se inscribe en el periodo Clásico Tardío maya. El K’uhul Ajaw de Tikal relató su victoria sobre el Reino de Kaan en el Dintel 3 del Templo I, mediante textos grabados en hueso. Inicialmente, los expertos creyeron que el K’uhul Ajaw de Calakmul había sido capturado y sacrificado en Tikal; sin embargo, durante las investigaciones arqueológicas se descubrió la tumba de Zarpazo de Fuego en Calakmul.

En los huesos grabados se menciona la captura, en noviembre de 695 N. E., del señor de Hixil, quien estaba emparentado con el Señor Tierra Partida de Calakmul. Asimismo, en el tablero del Palacio D5-57 se consigna la captura de otro personaje, probablemente un noble.

Por otra parte, en el texto del Dintel 3 del Templo I de Tikal no se relata la captura de Yich’aak K’ahk’. La derrota de 695 N. E. no implicó el colapso de Calakmul. Las exploraciones arqueológicas en la antigua ciudad demuestran que, antes y durante el Katún 13, así como en los siguientes, Yuknoom Took’ K’awiil, sucesor de Yich’aak K’ahk’, emprendió un ambicioso plan de remodelación de la localidad.

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Conservó las relaciones con algunos de sus aliados, pero reorientó la política del reino hacia sus vecinos del norte, es decir, las regiones del Yucatán Central y la zona Puuc.

La canción empieza con la captura del noble mencionado anteriormente. Lo primero que hace es entregarle su corazón al dios único o primero de los mayas, Hunab Ku. El guerrero menciona que su cuerpo está pintado de azul (ch’ooj), pues ese era el color utilizado para los sacrificios.

El noble guerrero, apresado, continúa relatando la manera en que los prisioneros eran humillados delante de la gente. Dice que está desnudo y utiliza la expresión maya xoloc balem; también menciona que lo han hincado y que k’axam in cal, es decir, le han puesto una soga al cuello.

En la ciudad de Tikal lo pasean de esa forma. Entre la algarabía de la gente que, a su paso, lo humilla todavía más, le gritan chubkaj y hubuy, palabras que significan “captura” y “derrota”, respectivamente.

Esas expresiones representaban una de las peores ofensas que podían dirigirse a un guerrero capturado.

La canción continúa con un estribillo en el que el prisionero dice que, si fuera de Tikal, estaría haciendo lo mismo que la gente hace con los prisioneros; pero, para su desgracia, es de Calakmul, la ciudad derrotada. Esto nos indica que, en esta región, las costumbres eran muy parecidas.

Luego, el capturado dice que el K’uhul Ajaw, es decir, el rey de Tikal, Hasaw Chan K’awiil, lo requiere para humillarlo todavía más. Sin embargo, el guerrero dice que no va a pedir perdón, pues, como noble, su deber era pelear.

Tikal y Calakmul: una guerra maya narrada a través de una canción / Por Esto!

El hombre del cuerpo azul continúa diciendo que en Calakmul lo van a recordar y está seguro de que ese día visitará el Xibalbá (el reino de las tinieblas), donde descansará bajo la sombra de la ceiba sagrada.

Más adelante, la canción indica que el katalché (mesa de sacrificios) está listo para acostarlo a él y a sus compañeros. También menciona que el sacerdote ya tiene el tok’tuunic (pedernal) en la mano para iniciar su trabajo, es decir, extraerles el corazón.

Al final, el guerrero alcanza a decir que el K’uhul Ajaw de Kaan comprende lo que está pasando. Finalmente, logra ver y expresar que su piel azul ya está roja. En ese punto, ya no recuerda nada más... Nada más.

El estribillo final cambia sustancialmente, pues quienes lo cantan se refieren al prisionero diciendo que, si hubiera sido de Tikal, habría hecho lo mismo, pero que este capturado era de Calakmul y llevaba una insignia noble.

Dicha insignia no era nada más y nada menos que la del escudo de su rey: Yuknoom Yich’aak K’ahk’, Zarpazo de Fuego, también conocido en la literatura arqueológica como Garra de Jaguar, Chubkaj, Hubuy, Chubkaj, Hubuy, entre otros.