Claudia Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping y Mark Carney en China este martes 17 de noviembre: estos son los horarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrá reuniones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, este martes 17 de noviembre de 2026, como parte de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen, China.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, confirmó los horarios de ambos encuentros durante la conferencia mañanera de este lunes 16 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La funcionaria también informó que Sheinbaum ya se encuentra en territorio chino y que este lunes tiene previsto reunirse con integrantes de la comunidad mexicana que reside en ese país.

¿A qué hora se reunirá Sheinbaum con Xi Jinping y Mark Carney?

Rodríguez Velázquez detalló que la agenda presidencial del martes comenzará con una intervención ante empresarios participantes en la APEC, programada para las 12:00 horas de China, equivalentes a las 22:00 horas del lunes 16 de noviembre en el centro de México.

Posteriormente, Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping a las 16:00 horas de China, es decir, a las 2:00 de la madrugada del martes 17 de noviembre, tiempo de México.

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La tercera actividad anunciada será el encuentro bilateral con el primer ministro canadiense, Mark Carney, programado para las 18:00 horas de China, equivalentes a las 4:00 de la madrugada del martes en México.

Las reuniones forman parte de la agenda diplomática mexicana en la región Asia-Pacífico, donde el Gobierno federal busca fortalecer las relaciones comerciales y la cooperación internacional.

¿Qué temas abordará Sheinbaum durante la APEC 2026?

De acuerdo con la agenda presentada previamente por el Gobierno mexicano, Sheinbaum expondrá ante empresarios el Plan México, particularmente las oportunidades de inversión y la estrategia de desarrollo económico del país.

Durante las reuniones bilaterales también se prevé abordar asuntos relacionados con el comercio, la inversión y la cooperación entre las economías participantes.

La mandataria ha señalado que México promoverá una política internacional basada en el respeto a la soberanía y la cooperación para el desarrollo.

¿Sheinbaum participará en la mañanera del martes 17 de noviembre?

Rosa Icela Rodríguez informó que la presidenta no se conectará a la conferencia matutina de este lunes 16 de noviembre, debido a sus actividades en China.

Sin embargo, adelantó que Sheinbaum tiene previsto participar a distancia en la mañanera del martes, alrededor de las 5:00 horas, tiempo del centro de México, para informar sobre los resultados de sus encuentros.

Mientras la mandataria permanece en China, la secretaria de Gobernación continuará al frente de las conferencias matutinas desde Palacio Nacional.

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