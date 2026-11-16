Persecución policiaca dejó a un joven lesionado en el Arco Norte Cancún

La movilización de diversas corporaciones policiacas se registró durante la madrugada de este lunes, en la Supermanzana 260 de Cancún, luego de que dos jóvenes que viajaban en una motocicleta presuntamente ignoraron las indicaciones de los agentes para detener su marcha, lo que derivó en una persecución sobre el Arco Norte, a la altura del fraccionamiento Ciudad Natura, donde uno de ellos terminó lesionado y fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron cuando elementos policiacos detectaron a los dos ocupantes de la motocicleta y les marcaron el alto; sin embargo, lejos de detenerse, el conductor presuntamente aceleró para intentar evadir a las autoridades, por lo que los uniformados comenzaron a seguirlos.

Noticia Destacada Vuelca camioneta en el bulevar Luis Donaldo Colosio de Cancún por pavimento mojado

Ante la situación y al tratarse de una persecución, se generó la activación del Código Rojo, mediante el cual se alertó a otras corporaciones de seguridad para reforzar el operativo y establecer un cerco que permitiera ubicar e interceptar a los motociclistas. Esto provocó la movilización de más unidades policiacas hacia distintos puntos de la zona.

Durante el seguimiento se reportaron presuntas detonaciones de arma de fuego, aunque hasta el momento no se ha establecido con certeza cómo ocurrió la lesión que presentó uno de los jóvenes. Una de las versiones señaló que habría recibido un impacto en una pierna, mientras que otra refiere que pudo haberse lastimado al caer de la motocicleta durante el intento de escape.

Durante la persecución se reportaron presuntas detonaciones, aunque no se ha esclarecido cómo se produjo la lesión de uno de los motociclistas / Redes sociales

Finalmente, los agentes lograron controlar la situación y detener al conductor, mientras que su acompañante fue atendido por personal de Protección Civil, cuyos elementos le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo al Hospital General de Cancún para recibir atención médica.

El segundo joven, quien aparentemente no presentaba lesiones, quedó bajo custodia de las autoridades para el procedimiento correspondiente y el deslinde de responsabilidades.

Noticia Destacada Choque entre auto y motocicleta deja dos lesionados en cruce de avenidas de la Supermanzana 95 de Cancún

Trascendió que ambos involucrados serían menores de edad y que presuntamente se dirigían a una fiesta cuando ocurrió el incidente. No obstante, esta información no había sido confirmada oficialmente, al igual que las circunstancias en las que se produjo la lesión y los posibles disparos reportados durante la persecución.

Las autoridades deberán esclarecer lo sucedido y determinar si existió algún motivo adicional por el que los jóvenes intentaron evadir a los elementos policiacos.