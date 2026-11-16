Sequía y lluvias intensas golpean al campo de Yucatán durante 2026

En el campo yucateco, recibir lluvia no siempre significa tener agua suficiente para cosechar. Durante el 2026, las precipitaciones llegaron con una distribución desigual: mientras algunas regiones acumularon menos agua de la habitual, otras registraron lluvias abundantes que incluso dañaron sembradíos. Para los agricultores que dependen del temporal, ambos extremos representaron un problema.

La irregularidad afectó principalmente a la milpa tradicional y a determinados cultivos hortícolas. El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo advirtió que Yucatán acumula un segundo año con déficit de precipitaciones en superficie y podría enfrentar condiciones de sequía durante el próximo ciclo agrícola.

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Sin embargo, todavía falta responder la pregunta más importante para dimensionar las consecuencias: ¿cuántas hectáreas se perdieron, cuánto dinero dejaron de recibir los productores y qué comunidades resultaron más perjudicadas?

Los registros disponibles permiten identificar afectaciones y diferencias regionales, pero no establecer todavía una pérdida económica total atribuible a la escasez de lluvias.

Hasta 37.5 % menos lluvia en el oeste

La distribución de las precipitaciones presentó contrastes importantes entre regiones de Yucatán.

Según los acumulados reportados por Vázquez Montalvo, el oeste registró aproximadamente 500 milímetros de lluvia, frente a un mínimo habitual de 800. La diferencia representa un déficit de 300 milímetros, equivalente al 37.5 % de esa referencia.

En el este y sureste, el especialista identificó faltantes aproximados de 200 milímetros respecto de los acumulados habituales, situados entre mil y mil 200 milímetros.

Mérida y la región central presentaron un comportamiento diferente, con registros de entre 800 y 900 milímetros, dentro del límite inferior esperado. En Progreso, por el contrario, las precipitaciones alcanzaron unos 900 milímetros, frente a una referencia de 500.

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Estas diferencias muestran que no puede hablarse de una sequía uniforme en todo el estado.

También revelan una limitación de los promedios anuales: aunque una región registre suficiente lluvia acumulada, puede experimentar periodos secos durante etapas decisivas del desarrollo agrícola.

La germinación, el crecimiento y la floración requieren condiciones específicas de humedad. Una precipitación abundante al final de la temporada no necesariamente compensa varias semanas sin agua en momentos críticos.

El campo pierde terreno

La agricultura tradicional se encuentra entre las actividades más expuestas a estas variaciones porque depende directamente de las precipitaciones. Vázquez Montalvo explicó que durante el 2026 predominó un patrón de lluvias intermitentes y dispersas, conocido localmente como Maman chac, que dificultó el desarrollo de la milpa en diversas comunidades.

El problema también alcanzó a productores de hortalizas en la antigua zona henequenera y el centro del estado. Entre los cultivos señalados figuran rábano y cilantro, cuyo desarrollo resultó perjudicado por la falta de continuidad de las precipitaciones.

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En contraste, quienes contaban con invernaderos o sistemas de bombeo tuvieron mayores posibilidades de mantener sus cosechas.

Esta diferencia introduce una dimensión económica que va más allá del clima: la capacidad de enfrentar periodos secos depende también del acceso a infraestructura, energía y recursos para sostener el riego.

Cuando el exceso también destruyó cosechas

La temporada dejó una contradicción: mientras algunas zonas padecieron precipitaciones insuficientes, otras registraron inundaciones.

A principios de junio, el secretario estatal de Desarrollo Rural, Edgardo Gilberto Medina Rodríguez, informó que las lluvias intensas habían afectado al menos 300 hectáreas de cultivos, principalmente maíz y hortalizas.

Los daños se reportaron en municipios como Muna, Homún y Tixkokob, así como en otras comunidades del centro y sur de Yucatán.

En esas localidades, el problema fue el exceso de humedad en parcelas que apenas comenzaban su desarrollo.

Por tanto, las afectaciones agrícolas del 2026 no pueden atribuirse a una sola causa. Hubo daños por lluvias intensas y dificultades por periodos secos, con consecuencias distintas según la ubicación y el momento de siembra.

La sequía alcanzó parte de la producción

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de la Comisión Nacional del Agua, registró que, durante la primera quincena de septiembre de 2026, el 8.3 % del valor de la producción agrícola de Yucatán se encontraba bajo condiciones de sequía.

El indicador confirma que parte de la actividad productiva estaba expuesta al fenómeno, aunque no permite determinar cuánto se perdió.

La distinción es fundamental: una superficie agrícola ubicada en un municipio con sequía no necesariamente pierde toda su cosecha. El resultado depende del cultivo, la etapa de desarrollo, las condiciones del suelo y la disponibilidad de riego.

Por eso, sería incorrecto afirmar que Yucatán perdió el 8.3 % de su producción. El mismo registro federal mostró diferencias relevantes en la Península: Campeche presentó 71.5 % del valor agrícola bajo condiciones de sequía y Quintana Roo, 100 %, durante ese corte.

La comparación evidencia la extensión regional del fenómeno, pero tampoco significa que esos porcentajes de cosechas hayan sido destruidos.

El dinero que dejó de producir el agro

El impacto económico continúa sin una cuantificación estatal consolidada.

Para calcularlo es necesario conocer cuántas toneladas se obtuvieron realmente en cada municipio, compararlas con ciclos anteriores y considerar los precios pagados a los agricultores.

También deben descontarse las diferencias de superficie sembrada, costos de producción y condiciones de mercado. Una caída en las cosechas no equivale necesariamente a una reducción proporcional de ingresos.

En el caso de la milpa tradicional, la medición resulta todavía más compleja porque parte de la producción se destina al consumo familiar.

La incertidumbre de 2027

Vázquez Montalvo advirtió que el déficit acumulado durante dos años podría favorecer condiciones de sequía en el siguiente ciclo agrícola.

La advertencia merece seguimiento, aunque no equivale a una declaración oficial de emergencia ni garantiza que 2027 será un año seco.

El comportamiento de las precipitaciones dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas. Además, el Monitor de Sequía en México utiliza distintos indicadores para evaluar el fenómeno, no únicamente los acumulados de lluvia.

Existe otra diferencia importante: el especialista señaló que las reservas subterráneas se mantienen en condiciones favorables, pero eso no significa que todos los agricultores puedan disponer de esa agua. La disponibilidad en el acuífero y el acceso efectivo al riego son problemas distintos.

Para las comunidades que dependen del temporal, la incertidumbre no se limita a cuánto lloverá. También incluye cuánto podrán invertir en semillas, preparación de terrenos y labores agrícolas sin tener garantizadas condiciones favorables para cosechar.