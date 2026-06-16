Hallan en Campeche la Cuenta Larga maya más antigua: data del año 180 d.C. y supera a Tikal

La Estela 46, recuperada en la zona arqueológica de El Palmar, contiene la fecha de Cuenta Larga más antigua registrada hasta ahora en las Tierras Bajas Mayas, al referirse al linaje de Ajaw K'al Ubaah y datar del año 180 después de Cristo.

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El hallazgo fue resultado de más de dos décadas de investigaciones realizadas por el Proyecto Arqueológico El Palmar (PAEP), encabezado por los arqueólogos Kenichiro Tsukamoto, de la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos, y Javier López Camacho, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La inscripción registra la fecha de Cuenta Larga 8.7.1.0.0 (180 d.C.), considerada 112 años más antigua que la plasmada en la Estela 29 de Tikal, en Guatemala, correspondiente al año 292 d.C., que hasta ahora era considerada la evidencia más temprana de este sistema calendárico en el área maya.

La Estela 46 contiene una fecha correspondiente al año 180 d.C. / Especial

Además, los investigadores determinaron que el linaje gobernante de El Palmar fue uno de los más longevos documentados en la región, con una permanencia que abarca desde el Preclásico Terminal (300 a.C.-250 d.C.) hasta el Clásico Terminal (800-950 d.C.).

La investigación, publicada en la revista científica Ancient Mesoamerica, señala que debido al deterioro y la erosión de la estela, el nombre del gobernante aparece incompleto, por lo que de manera tentativa fue identificado como Ajaw K'al Ubaah, quien habría ascendido al poder en el año 131 d.C.

Los especialistas explican que otro glifo presente en el monumento registra la petición realizada por el monarca, 49 años después de su entronización, para erigir la estela, acontecimiento que posiblemente estuvo acompañado de ceremonias y rituales de carácter político y religioso.

El descubrimiento fue publicado en la revista Ancient Mesoamerica. / Especial

El descubrimiento refuerza la relevancia histórica de El Palmar dentro del mundo maya y aporta nuevas evidencias sobre la antigüedad de las dinastías gobernantes y el uso temprano del sistema de Cuenta Larga en las Tierras Bajas Mayas.

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JGH