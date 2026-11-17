La temporada de anidamiento de tortugas marinas en las costas del municipio y sus comisarías se encuentra en su etapa final, con los últimos huevos a la espera de eclosionar. Ante ello, se prevé que las labores de vigilancia y protección de estas especies concluyan oficialmente durante las últimas semanas de noviembre.

Desde abril pasado, cuando inició el actual ciclo de anidamiento, se han desarrollado acciones de monitoreo, rescate y resguardo de huevos, con el objetivo de proteger a los quelonios que arriban a las playas del municipio para continuar su reproducción.

En estas tareas han participado integrantes del Cetmar 17 y voluntarios de la agrupación Corazones Unidos, quienes han mantenido una labor constante de vigilancia y atención a los reportes ciudadanos.

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Los integrantes han dado seguimiento a los distintos puntos de anidamiento, tanto de las tortugas que lograron desovar como de aquellos ejemplares que arribaron a la costa, pero finalmente regresaron al mar sin depositar sus huevos.

Una parte considerable de los nidos localizados ha sido trasladada a corrales de protección, con la finalidad de reducir los riesgos durante su desarrollo. Otros permanecen en sus sitios originales, donde continúan bajo vigilancia hasta que llegue el momento de la eclosión.

En esta recta final de la temporada, las labores se concentran en el monitoreo de los últimos nidos, así como en la atención de los nacimientos y la posterior liberación de las crías hacia el mar, un procedimiento que requiere especial cuidado para brindarles mayores posibilidades de supervivencia.

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Los voluntarios reconocieron la colaboración de habitantes y visitantes, quienes, mediante reportes oportunos sobre la presencia de tortugas en las playas y el nacimiento de crías, han contribuido a reforzar las acciones de protección.

Finalmente, hicieron un llamado a la población para respetar las zonas de anidamiento, evitar caminar o transitar sobre los nidos y abstenerse de manipular tanto a las tortugas adultas como a las crías, pues cualquier alteración puede poner en riesgo su desarrollo y supervivencia.