La noche de este martes 17 de noviembre, los atletas de Exatlón México se van a enfrentar en la Batalla Colosal de la semana, donde tienen que dejarlo todo en los circuitos para poder obtener una de las recompensas que brinda la competencia.

Sin duda, los miembros del equipo Azul quieren volver al camino del triunfo, luego de que ayer perdieron la oportunidad de ganar la Villa 360 de Exatlón México, la cual les da muchos privilegios, siendo el más importante el descanso.

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¿Quién gana la Batalla Colosal de Exatlón México?

Los atletas Rojos y Azules, tendrán que superar los complicados circuitos de Exatlón México, donde se va a poner a prueba su velocidad, resistencia y puntería, esto para ganar uno de los beneficios que brinda la producción.

Estos pueden ser paseos, experiencias, entre ellas idas al cine o vivir una aventura extrema, por lo que todos quieren obtener esos beneficios, lo que hace que la competencia sea muy intensa.

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Hasta el momento, no hay un ganador definido, pues la Batalla Colosal se va a disputar la noche de este martes 17 de noviembre de 2026, donde van a ser revelados todos los detalles de la competencia.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de los circuitos del reality deportivo, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +, la cita es a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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