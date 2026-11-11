Cecilia Patrón presenta el Océano como temática del Carnaval de Mérida 2027

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada presentó Océano Carnaval de Mérida 2027, una edición inspirada en el universo marino que se realizará del 3 al 10 de febrero en Ciudad Carnaval, en el recinto ferial de Xmatkuil, con acceso y estacionamiento gratuitos, nuevas atracciones y actividades para toda la familia.

La celebración promete transformar los desfiles, comparsas y carros alegóricos en un recorrido por las profundidades del mar, con peces, tortugas, delfines, caracoles y caballitos de mar como protagonistas de una fiesta que combinará música, fantasía, color e inclusión.

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Océano Carnaval Mérida 2027 apuesta por la inclusión y el cuidado ambiental

Durante la presentación, Cecilia Patrón destacó los resultados de las ediciones anteriores. En 2025, el Carnaval Amazónico reunió a más de 350 mil asistentes sin incidencias, mientras que Circo Carnaval 2026 superó los 360 mil visitantes con saldo blanco y marcó un precedente con la elección de la primera reina neurodivergente.

Para 2027, el carnaval también incorporará un mensaje de conciencia ambiental, debido a que Ciudad Carnaval se encuentra en la Reserva Ecológica Cuxtal, considerada la principal reserva hídrica de Mérida, de donde proviene cerca del 40 por ciento del agua que consume la ciudad.

Estos son los soberanos del Carnaval de Mérida 2027

La alcaldesa presentó a los 12 soberanos que encabezarán las actividades de Océano Carnaval Mérida 2027, distribuidos en seis categorías:

Reyes del Carnaval: Andrea Frías y Oscar Mena.

Reyes Juveniles: Mayrin Patrón y Randy Medina.

Reyes Infantiles: Sofía Balam y Amaury Cano.

Reyes de la Persona Mayor: Margarita Quiñones y Alex Burgos.

Reyes con Discapacidad Motriz: Elizabeth Victoria Chávez y Johan González.

Reyes con Discapacidad Intelectual y/o Neurodivergente: Valentina Coello y Dany Medina.

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FILUX llegará por primera vez a Ciudad Carnaval

Entre las novedades de esta edición destaca la llegada del Festival Internacional de las Luces (FILUX), que instalará un pabellón de instalaciones luminosas y recorridos nocturnos para convertir el arte y la iluminación en una experiencia familiar.

También se estrenará una zona de DJs abierta a todas las edades, con música para niñas, niños, jóvenes y adultos durante la celebración.

Carnaval de Mérida 2027 tendrá drones y transporte gratuito

La seguridad y el cuidado ambiental serán parte central de la organización, con drones especializados, monitoreo permanente y coordinación desde un Centro de Mando para reforzar la vigilancia en Ciudad Carnaval.

Además, los espectáculos de drones sustituirán la pirotecnia, con el objetivo de proteger a la fauna de la Reserva Ecológica Cuxtal, a las mascotas y al entorno natural.

Las familias también podrán trasladarse mediante cinco rutas de transporte gratuito desde distintos puntos de Mérida, incluida la Ruta Mujer Segura. El recinto contará con espacios especiales para mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Regresan los Reyes Caninos y la zona Pet Friendly

Otra de las atracciones será el regreso de los Reyes Caninos y la zona Pet Friendly, que contará con protagonistas provenientes del programa Haz Match, iniciativa que promueve la adopción de perros rescatados de la calle y esterilizados para encontrarles un hogar.

Cecilia Patrón invitó a las familias meridanas y visitantes a disfrutar de Océano Carnaval Mérida 2027, una celebración que combinará música, inclusión, espectáculos y conciencia ambiental en una experiencia pensada para compartir en comunidad.