La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe se prepara para celebrar su tradicional Fiesta Patronal 2026, que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 13 de diciembre, con un extenso programa de actividades religiosas, peregrinaciones, misas, expresiones culturales y presentaciones artísticas en honor a la Virgen Morena, según se dio a conocer en una rueda de prensa.

Bajo el lema “Caminando con María, volvemos al amor de Dios”, la comunidad parroquial ha organizado una serie de celebraciones en las que participarán centros pastorales, agrupaciones, instituciones educativas, sectores productivos, asociaciones y familias de distintos puntos del municipio.

Las actividades comenzarán el miércoles 25 de noviembre, a las 19:00 horas, con un retiro parroquial de Adviento. Al día siguiente, a las 19:30 horas, tendrá lugar la bajada de la imagen, acto que marcará oficialmente el inicio de la fiesta patronal.

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Posteriormente, se realizará una procesión desde la explanada del exconvento, con la participación de las devotas de la Virgen de Guadalupe, agrupaciones, centros pastorales y la comunidad en general.

El viernes 27 de noviembre, a las 19:30 horas, participarán los jaraneros y mestizos de Sucopo y Cabichén, además de realizarse la tradicional vaquería parroquial.

Para el sábado 28 se contempla la participación de Legionarias y la Unión de Palqueros, así como una misa de XV años.

El domingo 29, a las 9:00 horas, comenzará la catequesis infantil y, a las 11:00 horas, se tendrá la participación de vaqueros y cabalgantes.

Por la noche, a las 19:30 horas, se realizará la peregrinación de la Adoración Nocturna Mexicana. La parte cultural estará a cargo del grupo jaranero Tepeyac.

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El lunes 30 de noviembre, a las 19:30 horas, participarán los centros pastorales de San Isidro Labrador y el Divino Niño, así como hojalateros y pintores. La presentación musical corresponderá a la Rondalla Los Reyes.

Para el martes 1 de diciembre se contempla la participación del centro pastoral San Francisco de Asís, Talleres de Oración y Vida, Financiera Taiga, la academia de futbol Tigres Tizimín y la agencia de viajes Wonderlust Travel. Esa noche se presentará el ballet folclórico La Jarana.

El miércoles 2 de diciembre, a las 11:00 horas, se celebrará una misa en el mercado, además de un retiro de presbíteros. A las 19:30 horas participarán el centro pastoral Divina Providencia, Gas de Yucatán, locatarios y carniceros. El programa artístico incluirá al ballet folclórico Gameba.

El jueves 3 de diciembre será el turno del centro pastoral San Martín de Porres, empleados de Bepensa y personal del Rastro Municipal. La presentación musical estará a cargo de la banda de música del Colegio Tizimín.

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Las actividades continuarán el viernes 4 con la participación de los centros pastorales San Pablo y Santo Domingo, ganaderos de la asociación ganadera y Posta, ejidatarios, así como integrantes de la familia Puc Talles y campesinos. Para esta jornada se anunció la presentación del grupo jaranero Florecer.

El sábado 5 de diciembre, a las 9:00 horas, se realizará una misa de peregrinación de monaguillos. A las 19:30 horas participarán el centro pastoral Cristo Rey, comerciantes afiliados a la Canaco, Cervecería Superior, Hospital San Carlos y la Hermandad ByKre. El espectáculo cultural estará a cargo del ballet folclórico Nicte-há.

Para el domingo 6, a las 11:00 horas, se realizará una misa de peregrinación de adolescentes. En la celebración nocturna participarán el centro pastoral Anunciación, consultoras Jafra, el ramo automotriz, músicos, la familia Teresiano y jóvenes de Ágape. También se presentará el ballet Akbal.

El lunes 7 de diciembre, a las 19:30 horas, se contará con la participación de los centros pastorales Santa Lucía y Perpetuo Socorro, apicultores, Papelería Sagitario y representantes del sector de artes gráficas. La parte musical estará a cargo de la Rondalla Tizimín.

El martes 8 corresponderá la participación del centro pastoral Sagrado Corazón, modistas, sastres, tapiceros, agroindustrias, Agroyuc, Rastro TIF y dulcerías. En el programa artístico se tendrá la presencia de DJ Leo.

El miércoles 9 de diciembre, a las 17:30 horas, se celebrará una misa y bendición de Juan Dieguitos y Lupitas. A las 19:30 horas participarán el centro pastoral San José, charros de los ganaderos de San Martín, de Rosarito y de los ganaderos de Tizimín. También se presentará el ballet de Río Lagartos.

Para el jueves 10 se anunció la participación del centro pastoral Santa Cruz, la parroquia de Los Santos Reyes, albañiles y salineros. El programa incluirá al ballet Eek’ Ajawo’ob.

El 11 de diciembre, las actividades comenzarán a las 8:00 horas con una misa del Colegio Instituto México, seguida de la participación de la escuela Crescencio Carrillo y Ancona.

A las 19:30 horas peregrinarán el centro pastoral Santa Teresita y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Posteriormente, a las 23:00 horas, se celebrará una misa presidida por monseñor Mario Medina y, a la medianoche, tendrá lugar una serenata.

El sábado 12 de diciembre, día dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, las celebraciones comenzarán con Las Mañanitas, seguidas del rezo del santo rosario. A las 19:30 horas se celebrará la misa comunitaria.

Finalmente, el 13 de diciembre se realizará la peregrinación de clausura desde el exconvento hasta la sede parroquial, donde se oficiará una misa.