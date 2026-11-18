Con temple, precisión y el corazón puesto en cada lanzamiento, la delegación de bolichistas yucatecos dejó huella en el Campeonato y Festival Centroamericano y del Caribe de Boliche, donde aportó dos medallas de oro y una de plata para la causa mexicana en Santo Domingo, República Dominicana.

En un certamen exigente que reunió a las jóvenes promesas de las categorías Sub-16 y Sub-21, el talento de Yucatán fue pieza clave para que México cerrara una actuación memorable, con un total de 14 preseas en el medallero.

Noticia Destacada San Antonio Spurs y Los Ángeles Lakers, imparables; LeBron James sigue haciendo historia

La primera gran alegría dorada llegó de la mano de Oswaldo de León, quien demostró carácter en las pistas para subir a lo más alto del podio junto al equipo mexicano en la categoría Sub-21.