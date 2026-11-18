Un costoso accidente se registró en el estacionamiento de la Macroplaza, cuando una automovilista avanzó hacia el frente en lugar de retroceder y se impactó contra la fachada de una tienda de conveniencia.

De acuerdo con los datos recabados en el sitio, una mujer a bordo de un automóvil Honda City se disponía a retirarse del cajón de estacionamiento. Sin embargo, al realizar la maniobra de salida, accionó la marcha hacia adelante en lugar de retroceder. A consecuencia de la confusión, la unidad subió a la banqueta y se estrelló de frente contra dos paneles de vidrio de la fachada del establecimiento.

El impacto provocó la ruptura total de los ventanales y la caída de fragmentos de cristal hacia el interior del comercio, además de severos daños en la parte frontal del automóvil.

Noticia Destacada Trágica muerte de motociclista de 22 años frente a Bodega Aurrerá del Kilómetro 4.5; terminó debajo de un tractocamión de doble remolque

Ninguna persona resultó lesionada, debido a que, al momento del incidente, no se encontraban peatones sobre la acera ni clientes o empleados en la zona interior donde se proyectaron los vidrios.

Tras el suceso, la conductora dio aviso a su compañía aseguradora, cuyo ajustador acudió al establecimiento para dialogar con el gerente del comercio, evaluar los desperfectos ocasionados en la infraestructura y establecer el convenio correspondiente para la reparación de los daños. A su vez, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar para verificar la situación.