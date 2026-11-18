La conductora Laura G ha generado emoción entre los fanáticos debido a que ha señalado su interés de pelear contra Marta Guzmán en Ring Royale 2, evento organizado por Poncho de Nigris. Sin embargo; la también locutora puso una condición para participar en el evento de boxeo.

Fue durante una transmisión desde su cabina de radio que la locutora compartió su interés de enfrentarse a su excompañera de noticiero. Aunado a esto; explicó que existía una condición económica para que ella pudiera subirse al ring, haciendo un llamado al empresario regiomontano en caso de querer este combate.

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¿Cuál es la condición de Laura G para pelear contra Marta Guzmán?

Durante una transmisión desde su cabina de radio, difundida a través de las redes sociales de la estación, Laura G respondió a los recientes comentarios sobre un posible enfrentamiento deportivo en contra de Marta Guzmán, y lanzó una propuesta directa al organizador del espectáculo, que contempla realizarse en la Arena Monterrey.

La presentadora señaló que únicamente aceptaría participar si existe una bolsa económica de 40 millones de pesos, que se deberá dividir en partes iguales para cada una. “Si Poncho tiene 40 millones de pesos, 20 para Martha, 20 para mí, con mucho gusto sí”, declaró al aire Laura G.

La postura de Laura G surge luego de que Marta Guzmán aclarara públicamente el origen de los rumores sobre una pelea entre ambas. Guzmán explicó que la idea inicial no estuvo vinculada con ‘Ring Royale’ ni con ‘Supernova', sino con una iniciativa benéfica impulsada por un amigo suyo con el objetivo de recaudar fondos.

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