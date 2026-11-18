El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este miércoles 18 de noviembre de 2026 que los preparativos para las elecciones federales del 6 de junio de 2027 avanzan conforme al calendario, con 78 actividades concluidas y otras 119 en proceso de ejecución.

De acuerdo con el segundo informe parcial presentado ante el Consejo General, las tareas programadas se desarrollan dentro de los plazos establecidos en el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

La autoridad electoral destacó que los trabajos se realizan mediante la coordinación del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), las 32 juntas locales ejecutivas y los 300 distritos electorales del país.

¿Qué avances reportó el INE para las elecciones de 2027?

El organismo informó que el Consejo General aprobó el diseño de las boletas electorales, la documentación con emblemas de los partidos políticos y los materiales que se utilizarán en las casillas durante la jornada electoral.

También concluyeron las pruebas del sistema que permitirá definir la ubicación de las casillas y se distribuyeron materiales para iniciar el reclutamiento de supervisores y capacitadores electorales.

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Además, quedó instalado el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, encargado de preparar las estimaciones sobre las tendencias de votación la noche del 6 de junio.

El INE también aprobó los límites de gastos de precampaña y campaña para las diputaciones federales de mayoría relativa, las reglas para la elección consecutiva y el programa de promoción de la participación ciudadana.

¿Qué actividades faltan para organizar las elecciones de 2027?

Entre las próximas tareas se encuentra la puesta en funcionamiento de los sistemas de registro de aspirantes a puestos de supervisión y asistencia electoral.

Asimismo, deberán instalarse los consejos distritales responsables de organizar y supervisar los comicios en cada uno de los 300 distritos electorales.

En materia de fiscalización, el Instituto realizará visitas de verificación y monitoreo de propaganda electoral en espacios públicos e internet.

También continuará con la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que se utilizarán durante la jornada.

#BoletínINE 📄 | La Elección Federal de 2027 avanza en tiempo: el INE ha concluido 78 actividades y tiene 119 en marcha. Más información en el siguiente enlace: 👇 🔗 https://t.co/yxpWq6RXjD https://t.co/ucDU6eHg9g — @INEMexico (@INEMexico) November 18, 2026

¿Qué cargos se elegirán el 6 de junio de 2027?

En las elecciones federales de 2027 se renovarán las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, de las cuales 300 corresponden al principio de mayoría relativa y 200 al de representación proporcional.

Los comicios coincidirán con elecciones locales en distintas entidades del país.

El INE reiteró que, de acuerdo con su informe de seguimiento, las actividades de preparación avanzan conforme a lo previsto para garantizar la organización de la jornada electoral del próximo 6 de junio.

IO