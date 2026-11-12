Inoperancia de la FGE de Quintana Roo ante madres buscadoras en Cancún; colectivos exigen atención a sus casos

María Patrón Pat, presidenta del colectivo “Madres Buscadoras de Quintana Roo”, afirmó que las manifestantes solo solicitan atención de las autoridades para levantar el plantón. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, representantes de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno de Quintana Roo no se habían presentado para intentar establecer un diálogo.

La activista señaló que, en caso de que los funcionarios no acudan personalmente, al menos esperan recibir las notificaciones sobre los asuntos pendientes, con lo cual podrían dar por atendidas sus solicitudes y regresar a sus hogares.

Entre sus principales exigencias mencionó que las audiencias no sean diferidas y que se respeten las fechas previamente establecidas.

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Las “Madres Buscadoras” cumplieron ayer su quinto día de protesta, mientras recibían muestras de apoyo mediante donaciones de agua embotellada, alimentos y diversos artículos para continuar con su lucha por obtener justicia. Además, más personas se incorporaron a la manifestación.

Patrón Pat explicó que entre 10 y 15 personas, familiares de víctimas de feminicidio, homicidio, violación e intento de feminicidio, entre otros delitos, se acercaron para expresar su inconformidad por la actuación de las autoridades, pues también se consideran víctimas del sistema.

La representante del colectivo agregó que entre los recién incorporados había habitantes de Bacalar, Nachi Cocom, Chetumal y José María Morelos.

Asimismo, indicó que durante los últimos tres o cuatro meses se han registrado al menos cinco feminicidios en Benito Juárez, mientras que a nivel estatal la cifra es mayor, aunque no precisó el número.

Algunos habitantes acudieron ayer al acceso del bulevar Kukulcán con el objetivo de donar agua embotellada, alimentos y diversos artículos a las mujeres en pie de lucha / Gabriel Alcocer

El plantón de las “Madres Buscadoras” continúa por tiempo indefinido en el acceso a la zona hotelera, lo que genera complicaciones en la circulación vehicular en las inmediaciones, principalmente durante las mañanas, cuando miles de trabajadores se trasladan a sus centros laborales.

Hasta el mediodía de ayer, las manifestantes señalaron que no se había registrado otro incidente como el ocurrido la tarde del lunes pasado, cuando el conductor de una camioneta descolgó las lonas de protesta que atravesaban la avenida y pasó por el área ocupada por las inconformes.

A raíz de este hecho, la presidenta del colectivo, María Patrón Pat, acudió ayer al mediodía a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para continuar con los trámites de la denuncia presentada contra el automovilista, al considerar que cometió un atentado contra la manifestación.

El conductor fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de atravesar el bloqueo para dirigirse a un domicilio cercano, ubicado en la zona residencial de la avenida Enriquez Savignac, conocida como El Table. Según se informó, el hombre manifestó estar cansado del congestionamiento vial ocasionado por el cierre.

Una de las participantes en el movimiento mencionó que el único funcionario que acudió durante la mañana de ayer fue el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Antonio Riveroll, quien intentó convencerlas de retirar el bloqueo, aunque no presentó una propuesta para atender sus demandas.

Madres buscadoras cumplieron cinco días de plantón en el acceso a la Zona Hotelera de Cancún, en espera de una respuesta de las autoridades / Gabriel Alcocer

El bloqueo comenzó el pasado 7 de noviembre, cuando un juez concedió la libertad a Ángel Conrado “N”, señalado como presunto feminicida de Francisca Mariner, hija de María Patrón Pat, debido a un supuesto error en el llenado del formulario de detención de noviembre del 2022.

Ángel Conrado “N” ya contaba con una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en segunda instancia por el delito de desaparición cometida por particulares, resolución confirmada en agosto del 2025.

El hombre es señalado por la desaparición y el feminicidio de la joven Francisca Mariner Flores Patrón, en Cancún.

Amplían el cerco

Ante la falta de atención a sus demandas, las buscadoras decidieron cerrar también la circulación en el acceso al bulevar Kukulcán por la avenida Enrique Savignac. Esta medida se suma al bloqueo que permanece en el cruce del kilómetro 0 con la avenida Bonampak.

El Ayuntamiento de Benito Juárez informó que se implementó un operativo vial para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Ante las restricciones, se recomienda a los automovilistas utilizar como rutas alternas el Puente Vehicular Nichupté, con acceso por el bulevar Luis Donaldo Colosio o la avenida Kabah, así como esta última vialidad a la altura del aeropuerto.

El bloqueo se extendió hacia el acceso al bulevar Kukulcán por la avenida Enrique Savignac, como parte de las medidas de presión del colectivo / Gabriel Alcocer

Apagón en la Fiscalía

En Chetumal, una falla en el suministro de energía eléctrica dejó fuera de operación las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado y provocó la caída de su portal oficial de Internet, por lo que la dependencia trasladó temporalmente la atención ciudadana a otra sede.

La contingencia se registró en el edificio ubicado en la avenida Adolfo López Mateos número 500, esquina con Nápoles, en la colonia Italia, donde los problemas en la red eléctrica dejaron sin funcionamiento los sistemas internos de la institución.

A esta afectación se sumó la caída del sitio web institucional, lo que impidió a los usuarios consultar trámites, revisar comunicados y presentar denuncias en línea.

Ante la interrupción de los servicios, la Fiscalía habilitó como sede provisional el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en la calle Guadalupe Victoria, sin número, entre la avenida Universidad y la calle Isla Contoy, en la colonia Barrio Bravo.

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En este inmueble se concentraría temporalmente la atención a la ciudadanía, mientras se restablecen el suministro eléctrico y los servicios informáticos de las oficinas centrales.

La dependencia solicitó la comprensión de la población por las afectaciones ocasionadas y señaló que la medida busca mantener la continuidad de los servicios de procuración de justicia en la zona sur del estado.

El problema eléctrico no es el primero que afecta a las oficinas centrales de la Fiscalía. El 8 de junio pasado, un apagón atribuido a una falla en una línea de media tensión de la Comisión Federal de Electricidad también paralizó las actividades de la institución y afectó a otras dependencias ubicadas en la misma zona. En aquella ocasión, la interrupción de Internet generó preocupación por el cumplimiento de plazos judiciales y el envío de notificaciones electrónicas.