Eugenio Derbez manda preocupante mensaje en medio de la polémica que enfrenta su hijo Vadhir

En medio de la fuerte polémica que enfrenta su hijo Vadhir Derbez, el actor y productor Eugenio Derbez, ha lanzado un mensaje que prendió las alarmas entre sus millones de fans.

Eugenio Derbez ha pedido donadores de sangre para Lucía Morales, quien es la hermana del productor Giovanni Morales, esto lo hizo en un mensaje que publicó en sus historias de Instagram.

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La aparición de Eugenio Derbez, sorprendió a los millones de fans, pues el actor se había mantenido alejado de las redes sociales, tras revelarse el caso que enfrenta su hijo, Vadhir Derbez.

Eugenio Derbez pide donadores de sangre en sus redes sociales

Este jueves 12 de noviembre, cuando Eugenio Derbez pidió en sus redes sociales donadores de sangre, las donaciones son para una mujer que está en un hospital privado de Nezahualcóyotl, aunque no compartió más detalles, no la situación de salud de Lucía Morales.

Sin embargo, hasta el momento el productor no ha comentado nada respecto a los señalamientos en contra de su hijo, aunque su publicación salió cuando se han revelado nuevos detalles sobre la carpeta de investigación que se tiene del caso de Vadhir Derbez.

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¿Qué ha dicho la defensa de Vadhir Derbez?

Por su parte, el abogado de Vadhir Derbez, Enrique González Cassanova, afirmó que el actor no está. Prófugo, ya que por un amparo se ordenó la anulación de la orden de aprehensión.

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