José Enrique Molina Casares, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur), informó que los artículos electrónicos y electrodomésticos fueron los productos con mayor demanda durante los cinco días del Buen Fin 2026, que concluyó ayer con resultados favorables para el sector comercial.

Entre los productos más solicitados destacaron televisores, teléfonos celulares, tabletas, computadoras, refrigeradores, estufas y lavadoras. También registraron movimiento las prendas de vestir, los artículos deportivos y los paquetes de viajes nacionales e internacionales.

Noticia Destacada Mérida activa programa Comercio Seguro para más de 3 mil negocios

El dirigente empresarial señaló que, aunque todavía no se cuenta con un balance definitivo, existe confianza en alcanzar o superar la expectativa de derrama económica de 9 mil millones de pesos para Yucatán, donde participaron alrededor de 15 mil establecimientos.

Buen Fin concluye con saldo blanco en Mérida

En materia de seguridad, la Policía Municipal de Mérida informó que el operativo implementado durante la jornada comercial registró saldo blanco hasta el momento.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada también confirmó que no se reportaron robos ni otros incidentes delictivos relacionados con las actividades comerciales del Buen Fin.