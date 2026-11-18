Diego Castañón Trejo no ha explicado aún con documentos como es que el Ayuntamiento tiene dinero en el papel, deuda en los libros y proveedores esperando, siendo esa la contradicción de su administración, esto al saberse que mientras habla de finanzas sanas, el Ayuntamiento autorizó un nuevo endeudamiento por 75 millones de pesos, sin haber cerrado el crédito anterior de 50 millones con Banorte.

El primer crédito se contrató el 15 de diciembre de 2025 con Banorte y se dispuso el 18 de diciembre, según la Cuenta Pública 2025, el entonces tesorero, Vicente Francisco Aldape Moncada, dijo en enero de 2026 que la mayor parte se destinó a aguinaldos y obligaciones obrero-patronales. Pero la Cuenta Pública, pero según las revisiones, al 31 de diciembre, en la cuenta del crédito quedaban 49.8 millones, 99.7 por ciento del monto, por lo que se desconoce por qué fue la solicitud del emprésito además que la Tesorería no ha publicado el contrato completo ni el destino posterior por capítulo del gasto.

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La primera modificación al presupuesto de 2026 apartó 53.35 millones para el servicio de esa deuda: 50 de principal y 3.35 de intereses, esa misma modificación recortó la inversión pública en 106.3 millones, de 229.7 millones aprobados, cerca del 46 por ciento. Lo que muestra que Tulum pagó el crédito recortando obra, mientras que en las colonias la gente sigue esperando calles, alumbrado y servicios.

Al cierre de 2025, según las cuentas públicas del municipio, el Ayuntamiento registraba 464.3 millones en pasivos, contra 293.9 millones un año antes: cerca de 58 por ciento más. Al inicio de 2026, lo adeudado a proveedores era de 142.7 millones y a contratistas de obra, 70.5 millones que en total sumaba 213.2 millones juntos.

Ciudadanos criticaron que la infraestructura del destino no avance al ritmo de su crecimiento poblacional. / Edgar Silva

Sin embargo, proveedores han denunciado esperas de seis hasta ocho meses para poder cobrar, mientras que la administración municipal no ha publicado un listado actualizado de cuentas por pagar que confirme o desmienta esos atrasos.

Respecto al segundo crédito que es, hasta ahora, una autorización, no un contrato comprobado, fue aprobado por los regidores en una sesión de Cabildo por medio de videoconferencia, en la que la mayoría de concejales aprobó endeudar a Tulum por 75 millones de pesos más, mientras que la síndica Rifka Queruel fue la única que votó en contra y advirtió: “No se puede decir que hay finanzas sanas si se está recurriendo a un préstamo”.

Por su parte, el tesorero Raziel Ek Cruz dijo que este nuevo adeudo es de corto plazo, y será para nómina, aguinaldos, policías y basura, debido a la caída en la recaudación municipal.

En las colonias prevalecen las calles deterioradas e inundaciones / Edgar Silva

Mencionó que tiene una tasa preliminar de 6.65 por ciento y liquidación en el primer semestre de 2027, a más tardar el 15 de junio, sin usarlo para nuevas obras, pero, hasta el momento, la Tesorería no se ha informado si ya contrató el monto completo, con qué banco ni cuánto costará.

La contradicción de la administración de Diego Castañón es mayor, porque los ingresos proyectados subieron, ya que la Ley de Ingresos 2026 estima mil 408.6 millones, contra mil 107 millones en el 2023, también el ingreso por predial proyectado es de 211.7 millones, lo que significa que si hay más ingreso proyectado, no habría necesidad de pedir otra vez prestado para pagar nómina y aguinaldos.

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Ahora los empresarios y ciudadanos de Tulum exigen a Diego Castañón y su tesorero respuestas con papeles sobre el saldo actualizado, contrato del crédito de 50 millones, tasas, plazos y calendario; también si ya contrataron los 75 millones y en qué condiciones; cuánto se debe a proveedores y contratistas.

La mayor queja es que las colonias continúan enfrentando calles deterioradas, inundaciones, deficiencias en los servicios públicos y una infraestructura urbana que no avanza al ritmo del crecimiento poblacional, mientras que el gobierno del presidente municipal Diego Castañón Trejo coloca las finanzas de Tulum bajo presión.